Kako savremeni programi lojalnosti grade odnose s potrošačima

U eri digitalne transformacije, korisničko iskustvo postaje ključno polje različitosti među brendovima. U tom kontekstu, programi lojalnosti evoluirali su iz jednostavnih sistema za sakupljanje bodova u kompleksne digitalne platforme koje kombinuju podatke i personalizuju ih kako bi izgradile dublju povezanost između brenda i potrošača.

Više od sistema za popuste i besplatne proizvode, savremeni programi lojalnosti predstavljaju sofisticirane mehanizme za unapređenje korisničkog iskustva i izgradnju trajnih odnosa s potrošačima.

Tehnologija u korist potrošača

Programi lojalnosti nisu više samo promotivni alati – oni su postali strateški kanali kroz koje kompanije analiziraju potrebe korisnika, a zatim ih koriste za precizno targetiranje i personalizaciju ponude. Prema nekim istraživanjima, čak 91 odsto potrošača smatra da su programi lojalnosti daleko efikasniji kada su prilagođeni njihovim navikama i potrebama.

Upravo zbog toga se digitalni alati, poput mobilnih aplikacija, sve češće nalaze u srcu lojalti strategija. Podaci se koriste za kreiranje „pametnih“ pogodnosti: korisnici više ne dobijaju nasumične popuste, već ponude za proizvode koje zaista koriste.

“Sa nama na putu“ – lider među vozačima u Srbiji

Jedan od uspešnih primera primene programa lojalnosti dolazi iz kompanije NIS – „Sa nama na putu“, koji je već skoro deset godina na našem tržištu. Sa više od milion aktivnih korisnika i više od 400.000 preuzetih aplikacija, ovaj program je pozicioniran kao lider u svojoj kategoriji u Srbiji.

Program lojalnosti korisnicima omogućava da pri svakoj kupovini na NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama sakupljaju bonus poene koje kasnije mogu iskoristiti za popuste i druge pogodnosti. Uštede se odnose na gorivo, Drive Cafe kafu i ostale proizvode iz specijalnih ponuda.

Mobilna aplikacija nudi bogat skup funkcionalnosti: od jednostavnog skeniranja QR koda u cilju prikupljanja bonus poena, do pregleda aktuelnih promocija, digitalnih fiskalnih računa i interaktivne mape s najbližim benzinskim stanicama i dostupnim uslugama. Korisnici mogu da sakupljaju kupone za proizvode iz Drive Cafe asortimana, kao i druge odabrane proizvode i na osnovu toga – osvajaju vaučere, odnosno poklon-proizvode.

U NIS-u kažu da sve ove funkcije imaju zajednički cilj – da unaprede korisnički doživljaj kroz jednostavnost, brzinu i personalizaciju, kao i da će nastaviti da unapređuju svoj odnos s potrošačima.

Lojalnost kao investicija

U dinamičnom tržišnom okruženju, u kojem korisnici svakodnevno donose odluke između desetina konkurenata, zadržavanje postojećih potrošača postaje jednako važno kao i akvizicija novih. Programi lojalnosti, podržani tehnologijom, upravo su most između ta dva cilja. Za kompanije koje razumeju važnost digitalne transformacije, jačanje lojalnosti nije samo marketinški alat – to je investicija u stabilan i dugoročan odnos s potrošačima.

nis.rs