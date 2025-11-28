Kako skrivena podešavanja mogu da ubrzaju Google Wallet više nego što očekujete

Google Wallet je postao neizostavan deo svakodnevnog korišćenja telefona — bilo da plaćate na kasi, proveravate kartice, čuvate digitalne propusnice ili pristupate lojalti programima. Ipak, mnogi korisnici primećuju da aplikacija ponekad radi sporije: otvara se sa zakašnjenjem, kartice se učitavaju duže, a određene opcije reaguju usporeno. Dobra vest je da brzina Google Wallet-a može značajno da se poboljša uz nekoliko skrivenih i manje poznatih podešavanja, koja su jednostavna za primenu, a donose iznenađujuće velike rezultate.

Četiri podešavanja koja prave veliku razliku

Prvi i najvažniji korak jeste dodavanje Google Wallet-a u Quick Settings panel. Na ovaj način aplikaciji pristupate jednim prevlačenjem prsta nadole, bez pretraživanja početnog ekrana ili menija. Svaki nepotreban korak koji izbacite ubrzava pristup, a to je posebno važno kada ste na kasi ili morate brzo da potvrdite identitet ili ulaznicu.

Drugo podešavanje odnosi se na sistemske animacije u Androidu. Animacije izgledaju lepo, ali njihovo usporavanje utiče na utisak o brzini aplikacija. U Developer Options meniju možete da smanjite trajanje animacija ili ih potpuno isključite. Wallet se tada otvara trenutno, bez tranzicija koje produžavaju vreme čekanja.

Treće, pregledajte kartice i propusnice koje imate u aplikaciji. Google Wallet po defaultu učitava sav sadržaj na početnom ekranu — što znači da veliki broj lojalti kartica, ukinutih kartica, starih propusnica i digitalnih dokumenata može znatno da uspori pokretanje. Uklanjanje svega što vam više nije potrebno čini aplikaciju lakšom i bržom. Korisnici koji su to uradili prijavljuju drastično kraće vreme učitavanja.

Četvrto podešavanje odnosi se na keš memoriju i pozadinsko osvežavanje. Ako aplikaciji dozvolite da koristi lokalno keširanje i da osvežava podatke u pozadini, Wallet će imati najnovije informacije spremne pre otvaranja — što znači da ne morate čekati učitavanje podataka svaki put kada pokrenete aplikaciju. Ova postavka posebno pomaže korisnicima koji često proveravaju transakcije ili koriste različite kartice u toku dana.

Kombinovanjem ova četiri podešavanja Google Wallet dobija potpuno novi ritam. Umesto aplikacije koja ponekad zastaje ili reaguje sa kašnjenjem, dobijate brzu, responzivnu alatku koja u praksi štedi vreme i smanjuje nervozu u situacijama kada vam je potrebna efikasnost. A u eri digitalnog plaćanja, gde je svaka sekunda važna, brži Wallet znači i fluidnije svakodnevno iskustvo.

Izvor: HowToGeek