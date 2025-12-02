Kako “skrivene” funkcije u Google Maps mogu da vas spasu od frustracija zbog gradilišta?

Kada naiđete na gradilište usred puta ili iznenadno zatvorenu deonicu, frustracija može brzo da raste — ali Google Maps ima nekoliko nedovoljno iskorišćenih opcija koje mogu da pomognu da takvi trenuci ne postanu veliki problem. Portal HowToGeek izdvojio je tri korisna alata unutar aplikacije koja vredi aktivirati — pre nego što vam gradilište pokvari plan puta.

Tri korisne opcije koje verovatno niste aktivirali

Prva praksa je aktiviranje real-time saobraćaja (Traffic layer) koja pokazuje brze informacije o zagušenjima, usporenom toku i mogućim obustavama. Kada pristupite toj funkciji, umesto da vozite i “nadate se” da vas aplikacija vodi bez problema, dobijate vizuelni prikaz gde bi moglo da dođe do zastoja — uključujući gradilišta. Na taj način možete da odlučite da promenite rutu prvo, umesto da se zaglavite.

Drugi trik je mogućnost da pred odredištem podesite tačno vreme polaska ili dolaska. Time aplikacija može da proceni ne samo rastuću gužvu, već i verovatne zastoje, što je korisno ako znate da u delu svog puta može biti gradilište. Prilagodi-te vreme i Google Maps će ponuditi alternaciju — pola sata ranije ili kasnije — kako biste izbegli problematičan segment puta.

Treći alat koji su izabrali eksperti je opcija za promenu puta u realnom trenutku. Ako dobijete obaveštenje „Road works ahead” ili vidite izuzetno spor segment, možete da izaberete “Alternate route” direktno iz trake sa predlozima. Umesto klasičnog „preusmeravanja nakon zatvora”, ovo vam omogućava da reagujete brzo i pre nego što vozite duži period kroz zonu gradilišta.

Za vozače koji često putuju autoputevima ili kroz gradske zone sa čestim zatvaranjima, ovakve funkcije mogu da znače razliku između mirne vožnje i sat-dva izgubljenog vremena i nerviranja. A dobra vest je — ne morate čekati sledeću nadogradnju aplikacije da biste ih koristili. Samo otvorite Google Maps, proverite da li su slojevi saobraćaja i rute uključeni i podešavajte vreme polaska pre nego što krenete.

U svetu gde nas put sve više može napasti “iznenadnim” gradilištima i obustavama, pametno korišćenje navedenih alata donosi mirniju vožnju i manje stresa. Ne morate da postanete ekspert za mapu — ali par podešavanja unapred može da doprinese da vaša ruta bude što bolja i stabilnija.

