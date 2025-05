Kako smanjiti seckanje u igrama na Windowsu 11

Ako doživljavate seckanje (stuttering) u igrama na Windowsu 11, postoji nekoliko načina kako da rešite taj problem. Od ažuriranja drajvera do nekih sistemskih podešavanja – sve to može doprineti glađem radu igara

Ažurirajte drajvere za grafičku kartu

Korišćenje zastarelih drajvera za grafičku kartu sigurno će izazvati probleme u igrama. Ažuriranje ovih drajvera je veoma važno, jer oni govore vašoj grafičkoj karti kako da komunicira sa računarom.

Srećom, na Windowsu 11 ovo je jednostavno. Bilo da imate NVIDIA, AMD ili neku drugu grafičku kartu, pratite sledeće korake:

NVIDIA: Idite na NVIDIA Drivers sajt. Upišite model svoje grafičke karte ili ga izaberite ručno iz menija, zatim kliknite na „Find“. Izaberite „Download“, pokrenite preuzmite fajl i instalirajte drajvere. Nakon toga restartujte računar.

AMD: Posetite AMD Drivers sajt, izaberite svoj proizvod i kliknite na „Submit“. Odaberite svoj operativni sistem i kliknite „Download“. Instalirajte drajvere i restartujte računar.

Takođe možete ažurirati drajvere putem Settings > Windows Update. Ako ste već preuzeli drajvere, ali nisu instalirani, koristite Device Manager:

Otvorite Windows Search (Windows+S), otkucajte Device Manager i otvorite alat.

Proširite “Display Adapters”, kliknite desnim klikom na vašu grafičku i izaberite Update Driver > Search Automatically for Drivers.

Obavezno restartujte računar nakon instalacije drajvera.

Uključite „Game Mode“ u Windowsu 11

Windows 11 ima „Game Mode“ koji optimizuje sistem za igranje. On sprečava Windows Update da instalira drajvere i prikazuje obaveštenja o restartovanju, što pomaže stabilnijem broju sličica u sekundi.

Otvorite Settings (Windows+i) > Gaming > Game Mode i uključite ga.

Isključite „Game Bar“

Game Bar omogućava snimanje igre, ali ponekad može izazvati seckanje.

Otvorite Settings > Gaming > Game Bar.

Isključite opciju “Allow Your Controllers to Open Game Bar”.

Zatim idite na Settings > System > System Components, pronađite Game Bar, kliknite na tri tačke > Advanced Options > u padajućem meniju izaberite Never za „Let This System Component Run in Background“, a zatim kliknite Terminate.

Omogućite visoke performanse za vašu igru

Otvorite Settings > System > Display > Graphics.

Kliknite na Browse i pronađite .exe fajl svoje igre.

Kada se igra pojavi na listi, kliknite na nju > Options > izaberite High Performance, pa kliknite Save.

Isključite „Hardware-Accelerated GPU Scheduling“

Ova opcija ponekad izaziva kašnjenje i seckanje.

Idite na Settings > System > Display > Graphics > Change Default Graphics Settings.

Isključite Hardware-Accelerated GPU Scheduling.

Restartujte računar da bi se promene primenile.

Uključite „High Performance“ plan napajanja

Otvorite Run (Windows+R) i upišite powercfg.cpl.

Izaberite High Performance plan.

Ako nije dostupan:

Kliknite Create a Power Plan sa leve strane.

Izaberite High Performance, imenujte plan i kliknite Next, zatim aktivirajte novi plan.

Povećajte virtuelnu memoriju

Ako nemate dovoljno RAM-a, možete povećati veličinu virtuelne memorije:

Otvorite Run (Windows+R), upišite sysdm.cpl.

Idite na Advanced > Settings u delu „Performance“.

U novom prozoru opet kliknite na Advanced, pa u delu „Virtual Memory“ kliknite Change.

Isključite „Automatically manage paging file size for all drives“.

Izaberite Windows disk, uključite Custom Size. „Initial Size (MB)“ = 1.5x RAM „Maximum Size (MB)“ = 3x RAM

Kliknite Set > OK > Apply, pa restartujte računar.

Ažurirajte Igru

Stara verzija igre može biti uzrok problema. Proverite da li postoji novo ažuriranje – to možete učiniti iz glavnog menija igre ili kroz launcher.

Smanjite Grafičke Postavke u Igri

Ako vaš računar ne ispunjava preporučene zahteve igre, smanjite grafička podešavanja:

Otvorite grafička podešavanja iz menija igre.

Smanjite sve opcije kvaliteta (teksture, senke, efekti…).

Igra će raditi glađe, ali vizuelni kvalitet će biti niži. Kasnije, možete unaprediti hardver da biste igrali igre na maksimalnim postavkama.

