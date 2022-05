Kako sprečiti da iOS Photo app prikazuje ono čega ne želite da se sećate

Zamislite ovo: imate lep dan, vreme je odlično, uživali ste u briljantnom doručku… i odjednom vaš iPhone pokazuje uspomenu – fotografiju sa vašim bivšim da vam pokvari dan.

Funkcija lako može da se modifikuje prema vašim željama

Zašto, pitate, ovo mora da vam se dogodi? Pa, Apple-ova aplikacija Photos ima funkciju Memories koja vam prikazuje algoritamski odabrane kolekcije fotografija i video zapisa — na osnovu različitih faktora kao što su datumi, praznici ili mesta koja ste posetili. Ove uspomene se mogu pojaviti putem obaveštenja ili možete da proverite neke kolekcije u odeljku For You u aplikaciji Photos. A ponekad će uključiti ljude koje ne želite ponovo da vidite. Ako želite da se osoba ređe (ili uopšte ne pojavljuje) u vašim Memories, to možete lako da uradite:

Otvorite Photos aplikaciju na svom iPhone-u ili iPad-u.

Idite na bilo koju fotografiju sa osobom čije fotografije želite da izbegnete.

Dodirnite dugme Share u donjem levom uglu.

Pomerite se nadole i izaberite opciju Feature This/a Person Less.

Možete da izaberete Feature This Person Less ili Never Feature This Person.

Gotovi ste! Sada tu osobu nećete često viđati u svojim uspomenama na fotografije. Štaviše, to možete da uradite i za određena mesta ili datume. Za to, idite na odeljak For You u aplikaciji, dodirnite meni sa tri tačke u memoriji i izaberite Feature Less…Videćete opcije poput See This Place Less i See This Date Less. Izaberite jedan prema vašim željama. Nadamo se da smo vam pomogli.

Izvor: Thenextweb

