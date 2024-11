Kako sprečiti nepoznate osobe da vas dodaju u whatsapp grupu

Aplikacija za instant poruke, WhatsApp, je odličan način da se povežete sa prijateljima, porodicom i voljenima.

Funkciju zloupotrebljavaju kompanije kako bi dodale mnogo ljudi u grupe radi prodaje proizvoda

Često pravite grupe na WhatsApp-u kako biste se povezali sa svojim bliskima na jednom mestu. Možete deliti prosleđene poruke, istovremeno ćaskati sa 4-5 osoba i komunicirati sa njima u bilo kojem trenutku. Ali ponekad vas nepoznate osobe ili kompanije neželjeno dodaju u grupe kako bi vam slali promotivne poruke. Kompanije često koriste ovu funkciju da dodaju mnoštvo ljudi u grupe radi prodaje svojih proizvoda i usluga. Jedna od iritirajućih stvari u vezi sa ovim neželjenim grupama je što su kreirane bez vašeg pristanka. U ovom članku ćemo objasniti kako možete sprečiti kompanije da vas dodaju u ove neželjene grupe:

Korak 1: Prvo, otvorite svoj WhatsApp nalog i kliknite na tri tačke sa desne strane ekrana.

Korak 2: Zatim kliknite na meni Podešavanja (Settings) i izaberite opciju Nalog (Account).

Korak 3: U ovom koraku, kliknite na opciju Privatnost (Privacy). Ova opcija će vas odvesti do funkcije Grupe (Groups).

Korak 4: Podrazumevana postavka za Grupe verovatno je podešena na “Svi” (Everyone).

Korak 5: Možete promeniti ovo podešavanje na “Svi” (Everyone), “Moji kontakti” (My Contacts) ili “Moji kontakti osim” (My Contacts Except).

Korak 6: Važno je napomenuti da, ako odaberete opciju Svi (Everyone), to će omogućiti svakome ko ima vaš broj telefona da vas doda u grupu bez vašeg pristanka.

Korak 7: Opcija Moji kontakti (My Contacts) dozvoljava samo kontaktima iz vašeg WhatsApp imenika da vas dodaju u grupu.

Korak 8: Poslednja opcija, Moji kontakti osim (My Contacts Except), omogućava vam da precizno odredite ko može da vas doda u grupu, osim osoba ili kontakata za koje ne želite da vas dodaju.

Izvor: Techlusive

