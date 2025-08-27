Kako su Nvidia čipovi postali centralni u trgovinskom ratu između Kine i Amerike

Zaštita kineskih proizvođača čipova od američke konkurencije samo ih jača u inostranstvu i slabi poziciju Amerike neke su od procena.

Kada je izvršni direktor kompanije Nvidia, Jensen Huang, u petak otkrio da kompanija sarađuje sa Trampovom administracijom na novom kompjuterskom čipu dizajniranom za prodaju Kini, to je označilo najnovije poglavlje u dugotrajnoj debati o tome kako bi SAD trebalo da se takmiči sa tehnološkim ambicijama Kine.

Obrazloženje se ponekad menjalo, ponekad je razlog bila nacionalna bezbednost, nekad ljudska prava a nekad ekonosmka konkurencija. Kako bilo alat je ostao isti a to je kontrola ili barem pretnja kontrolom izvova.

Nvidia veruje da može da ostvari prihod od 50 milijardi dolara od prodaje čipova za AI Kini. Međutim, do sada su je u tome sprečavala ograničenja koja je uvela administracija Bajdena a koje je kasnije Tramp samo nastavio.

Kina ima sopstvene fabrike čipova, ali one su proizvodile uglavnom procesore niže klase. Kroz vreme Kina je ipak napredovala u proizvodnji čipova ali kako se čini i dalje je ispod Nvidije. Bajden je prvi zabranio izvoz čipova H100, a zatim je Tramp zaustavio prodaju H20 i drugih naprednih kompjuterskih čipova Kini.

Nvidia je procenila da će nova zabrana da joj donese štetu od 4,5 milijardi dolara u dva meseca a da će suzbijanje izvoza za Kinu imati štetu od 8 milijardi od maja do jula. Kompanija je u više navrata pokušala da pregovara sa Trampom i utiče na ove odluke vlade, ali to se završilo tako što AMD i Nvidia moraju od prodaje Kini da plate državi 15%.

Nvidia trenutno dominira kao lider proizvodnje čipova ali kao što se primećuje strah od Kine je ogroman. Čini se da mi ne znamo baš sve mogućnostima kojima Kina trenutno raspolaže.

