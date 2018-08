Kako su podmornice počele da komuniciraju sa avionima

Podmornice obično nisu u mogućnosti da komuniciraju sa bilo kojim sistemom koji se nalazi iznad površine vode zbog ograničenosti signala, ali bi to moglo da se promeni u bliskoj budućnosti.

Naime, eksperti sa Instituta za tehnologiju u Masačusetsu razvili su bežični sistem koji može da prenosi podatke koji idu od nekog izvora koji se nalazi ispod površine vode, te stižu do nekog drugog sistema koji se, na primer, nalazi u vazduhu. To je moguće zahvaljujući TARF (translational acoustic-RF communication) pristupu koji sonarne signale šalje na površinu, gde slabe vibracije na različitim frekvencijama komuniciraju sa nulama i jedinicama iz binarnih podataka, da bi radar ekstremno visoke frekvencije (od 30GHz do 300GHz) koji se nalazi na površini mogao da registruje i najmanje promene u signalu, te deliće podataka transformiše u smislenu poruku.

TARF ne zahteva savršeno mirne vode, budući da novi algoritmi za obradu signala koriste frekvencije zvučnih talasa kako bi napravili razliku između velikih, te onih malih koji su ključni za komunikaciju. Sistem nije u mogućnosti da prenosi fotografije ili detaljne izveštaje, budući da trenutni prototip podatke može da prenosi brzinom od tek nekoliko stotina bitova u sekundi, što je sporije od dial-u modema koji su stari nekoliko decenija. Prenos podataka se odvija samo u jednom smeru, zahvaljujući čemu će podmornice jednostavne izveštaje moći da šalju letelicama, uključujući i dronove, bez korišćenja posrednika koji se nalaze na površini.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet