Kako testirati RAM vašeg računara na probleme

Da li vam se računar ruši, zamrzava ili je jednostavno nestabilan? Moguće je da postoji problem sa njegovim RAM-om.

Imate li problema sa računarom? Trebalo bi da testirate svoj RAM

Da biste to proverili, možete koristiti skriveni sistemski alat koji je uključen u Windows 11, 10 i 7 – ili preuzeti i pokrenuti napredniji alat. RAM (random-access memory) vašeg računara je radna memorija. Operativni sistem vašeg računara i aplikacije neprestano pišu podatke u RAM i čitaju ih. Na primer, kada učitate web stranicu poput ove, vaš web browser je smešta u RAM dok je čitate. Kada pokrenete PC igru, igra učitava informacije iz sporijeg sistemskog skladišta (kao što su solid-state drive ili hard disk) u mnogo brži RAM. Ako je RAM vašeg računara neispravan, to može izazvati probleme. Vaš računar će sačuvati podatke u RAM-u i pronaći će različite podatke kada pokuša da ih pročita iz RAM-a. To može dovesti do rušenja aplikacija, zamrzavanja sistema, plavih ekrana smrti (BSOD), korupcije podataka i drugih problema.

Ovi alati funkcionišu tako što pišu podatke u svaki sektor RAM-a vašeg računara, a zatim ih čitaju redom. Ako alat pročita različitu vrednost, to ukazuje na to da je vaš RAM neispravan.

Najbolji alati za testiranje RAM-a zahtevaju da ponovo pokrenete računar u poseban pokretljivi sistem. To isključuje Windows (ili neki drugi operativni sistem) i osigurava da alat ima potpuni pristup vašem RAM-u na niskom nivou. Postoje alati koje možete pokrenuti unutar Windows-a, poput MemTest-a HCI Design, ali oni jednostavno neće biti tako pouzdani. Ne preporučujemo ih.

Zašto testirati RAM?

Najčešći razlog zbog kojeg ljudi testiraju memoriju svog računara je rešavanje problema sa ponovljenim rušenjima. Ako često dobijate BSOD-ove, testiranje RAM-a je dobar način da dijagnostikujete probleme. To je posebno slučaj ako BSOD prikazuje poruku o grešci u memoriji računara. Našli smo da je neispravan RAM odgovoran za određene poruke o greškama, poput česte greške “Page Fault in Nonpaged Area”. Pametno je takođe pokrenuti testiranje memorije odmah nakon instaliranja novih RAM modula. Nije neobično da proizvođači šalju RAM (i drugi hardver) koji ne radi odmah po dolasku, pa testiranje vašeg potpuno novog RAM-a iz kutije omogućiće vam da primetite probleme proizvođača i dobijete zamenu pre nego što problematični hardver prekine vaše sesije igranja. Usput, iako vam pokazujemo različite alate za testiranje memorije, nije loša ideja koristiti oba. Različiti softver može biti bolji ili lošiji u otkrivanju određenih vrsta grešaka, pa postoji mala šansa da će jedan uhvatiti nešto što drugi neće. Ako imate vremena, preporučujemo da na ovaj način dobijete “drugo mišljenje”.

Opcija 1: Pokrenite Windows Memory Diagnostic

Windows ima ugrađeni alat za testiranje RAM-a. On je uključen u Windows 10, Windows 11, Windows 7 i sve druge moderne verzije Windows-a.

Da biste pokrenuli alat Windows Memory Diagnostic, otvorite Start meni, otkucajte “Windows Memory Diagnostic” i pritisnite Enter. Takođe možete pritisnuti Windows taster+R, unesite “mdsched.exe” u dijalog koji se pojavi i pritisnite Enter.

Moraćete ponovo da pokrenute računar kako biste izvršili test. Dok test traje, nećete moći da koristite računar. Da biste se složili s tim, kliknite “Restart now and check for problems (recommended)”. Budite sigurni da prvo sačuvate svoj rad. Vaš računar će odmah ponovo pokrenuti i na ekranu će se pojaviti Windows Memory Diagnostics Tool. Samo ga ostavite da radi i izvrši test. Ovaj proces može trajati nekoliko minuta. Tokom ovog procesa, videćete traku napretka i “Status” poruku koja će vas obavestiti ako su pronađeni neki problemi tokom procesa. Međutim, ne morate gledati test – možete ostaviti svoj računar sam i doći kasnije da vidite rezultate. Kada završi, vaš računar će automatski ponovo pokrenuti i vratiti se na Windows desktop. Nakon što se prijavite, rezultati testa će se prikazati. To je barem ono što alat kaže da treba da se dogodi. Evo kako da ih pronađete, ako Windows ne pokaže rezultate. Prvo, otvorite Event Viewer. Desnim klikom na dugme Start izaberite “Event Viewer”. Ako koristite Windows 7, pritisnite Windows taster+R, unesite “eventvwr.msc” u dijalog za pokretanje i pritisnite Enter. Idite na Windows Logs > System. Videćete listu velikog broja događaja. Kliknite na “Find” u desnom panelu. U polje za pretragu unesite “MemoryDiagnostic” i kliknite na “Find Next”. Videćete rezultat prikazan, kao i dodatne detalje o vašem RAM-u, na dnu prozora.

Opcija 2: Pokrenite MemTest86

Ako tražite moćniji alat za testiranje, možete preuzeti i koristiti MemTest86. On vrši širi spektar testova i može pronaći probleme koje uključeni Windows test neće. Najnovije verzije ovog alata nude plaćenu verziju sa više funkcija, mada bi besplatna verzija trebalo da uradi sve što vam je potrebno.. MemTest86 je potpisan od strane Microsoft-a, tako da će raditi čak i na sistemima sa uključenim Secure Boot-om. Ako tražite još jednu opciju, možete isprobati i besplatni open-source MemTest86+. Oba ova alata su butabilni, samostalni alati. MemTest86 obezbeđuje USB image koju možete kopirati na USB drive. Samo pokrenite EXE datoteku koja je uključena u preuzimanje i obezbedite rezervni USB drive kako biste kreirali butabilni USB drive. Kada ste kreirali butabilni medijum, ponovo pokrenite računar i recite mu da se pokrene sa USB drive-a na koji ste kopirali alat za testiranje memorije. Alat će se pokrenuti i automatski početi skeniranje vaše memorije, izvršavajući test za testom i obaveštavajući vas ako pronađe problem. Nastaviće da izvršava testove dok ne odlučite da ga zaustavite, što vam omogućava da testirate kako se memorija ponaša tokom dužeg vremenskog perioda. Informacije o bilo kakvim greškama biće prikazane na vašem ekranu. Kada završite, jednostavno možete pritisnuti taster “Esc” da izađete iz njega i ponovo pokrenete računar.

Šta raditi ako test memorije pronađe greške

Ako test memorije prikaže greške, veoma je moguće da je vaš RAM – barem jedan od modula – neispravan i da ga treba zameniti. Preporučujemo vam da kontaktirate proizvođača vašeg računara za servis ako je još uvek pod garancijom.

Ako imate nekoliko rezervnih RAM modula, možete ih zameniti i videti da li vaš računar radi pouzdano sa različitim RAM-om. Ili, ako vaš računar ima više modula RAM-a, možete pokušati da uklonite jedan i videti da li to pomaže – možda ćete moći da utvrdite koji RAM modul je neispravan i zameniti ga.

Ako ste sami sastavili svoj računar ili samo instalirali RAM, takođe je moguće da RAM nije kompatibilan sa vašom matičnom pločom iz nekog razloga. Takođe je moguće da vaš RAM ne može pouzdano raditi na trenutnim brzinama, pa možda želite da podesite brzinu RAM-a na nižu postavku na ekranu za podešavanje UEFI ili BIOS-a.

Nakon izvršene promene, možete ponovo pokrenuti testiranje RAM-a da biste videli da li postoji problem.

Izvor: Howtogeek

Podelite s prijateljima

Tweet