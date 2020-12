Kako vas Nvidia Reflex može učiniti boljim esports igračem

“Frames win games,” Nvidia voli da kaže, ali za dominaciju u esportu potrebno je više od sirovih frejm rejtova.

Niža latencija, brže ubijanje

Važno je i kako se ti frejmovi isporučuju. Latencija – vreme potrebno za dešavanje radnje na ekranu nakon pritiska na dugme – najviše vlada na takmičarskoj esport trepni-i-mrtav-si sceni. Ako vaša igra izgleda prelepo, ali je usporena, bićete nadmašeni od strane protivnika koji igraju sa prljavim vizuelnim postavkama kako bi povećali odziv. Sada stiže Nvidia Reflex, predstavljen zajedno sa GeForce RTX 3080 i RTX 3090. Ako ste već čuli za to, verovatno ga povezujete sa low-latency funkcijama koje se dodaju u igre poput Call of Duty: Warzone, Valorant, i Fortnite. Ali Reflex je zapravo sveobuhvatno Nvidijino ime za širok spektar novih alata.

Low Latency Mode koji se dodaje igrama je njegov deo, ali Nvidia i njegovi partneri takođe predstavljlaju i brze 360Hz G-Sync Esports monitore sa ugrađenim Reflex Latency Analizer-om. Reflex Latency Analizer prati ceo proces od milisekunde kada kliknete mišem do milisekunde u kojoj igra puca, pomažući vam da identifikujete koji delovi vašeg sistema deluju kao usko grlo. Nvidijin Reflex Latency Analizer i Reflex Low Latency Mode koji se uvode u vodeće esports igre su dve veoma različite tehnologije, sa dva veoma različita slučaja upotrebe i možda dve različite publike. I jedno i drugo su usredsređeni na isti osnovni cilj: da učine igre bržim. Ne treba vam jedno da biste koristili drugo – I još bolje, ovlašćenja Reflex Latency Analizer-a omogućavaju vam da procenite efikasnost i jednog i drugog, kao i da izmerite koliko bi brže bile vaše reakcije kada biste investirali u skuplju grafičku karticu ili monitor visoke brzine osvežavanja. Studije su pokazale da niža latencija može poboljšati preciznost snimka i kill-to-death odnos u takmičarskom esportu.

Nvidia Reflex

Nvidia Reflex režim sa malim kašnjenjem je opcioni skup API-ja koje programeri mogu da odluče da primene u svojoj igri kako bi smanjili kašnjenje. Naročito dobro funkcioniše u scenarijima vezanim za GPU – ako igrate igricu za esport na monitoru veće rezolucije, videćete najznačajnija poboljšanja odziva. Tehnički, Nvidia Reflex SDK radi tako što poništava redosled prikazivanja, omogućavajući game engine-u da kaže CPU-u da render work preda GPU-u tačno na vreme. To sprečava vašu igru da bude spora. Budući da CPU nije pod stresom zbog isporuke render queue-a, može da pazi na klikove mišem do poslednje moguće sekunde.

Nvidia dopunjuje Reflex opcionom “Boost” funkcijom koju možete da omogućite. Pojačanje, na odgovarajući način, održava vaš GPU boost clocks višim, tako da frejmovi brže stižu na vaš ekran. To može pomoći Reflex-u da pruži prednost čak i ako se igrate sa lošim vizuelnim postavkama. U igrama podešavanje Nvidia Reflex menija ima tri opcije: Off, On i On + Boost. Pošto aktiviranje boost-a nema nikakvih nedostataka osim većeg izvlačenja snage, nema razloga da ga ostavite onemogućenim ako koristite Reflex. Nvidia Reflex je tek predstavljen, ali već se može videti da ga igre dodaju. Nvidia Reflex možete koristiti u Fortnite, Valorant, Apex Legends, Call of Duty: Warzone, Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty: Black Ops Cold War, Destiny 2, CRSED, Mordhau, Enlisted i Warface. Još bolje, ova funkcija radi sa GeForce grafičkim karticama sve do GTX 900 serije. Za upotrebu vam nije potreban skupi GPU serije RTX 30.

