Kako videti koliko RAM-a ima u vašem računaru (i koja je brzina)

RAM (random-access memory) vašeg računara je brza kratkoročna memorija koju računar koristi za pokretanje aplikacija i otvorene fajlove.

Ne želite da otvarate svoj računar da biste videli koliko RAM-a je instalirano?

U ovom vodiču, pokazaćemo vam i kako da proverite koliko je brz vaš RAM. Kao i praktično sve tehnologije – osim možda baterija – RAM postaje bolji i brži tokom vremena. Noviji računari će imati brži RAM od starijih računara.

RAM je skraćenica od “random access memory”. To je fizička radna memorija koju vaš PC koristi. Sve vaše otvorene aplikacije, fajlovi i drugi podaci se ovde čuvaju radi brzog pristupa. RAM je drugačiji od SSD-a ili hard diska vašeg računara, koji su mnogo sporiji od RAM-a. Kada pokrenete program ili otvorite fajl, on se premesti sa skladišta sistema u RAM. Što više RAM-a imate, to više možete da radite istovremeno. Ako nemate dovoljno RAM-a za vaše otvorene aplikacije, vaš sistem će usporiti jer Windows (ili neki drugi operativni sistem) mora da premesti podatke iz i u stranicu fajla na vašem sistemskom disku. Čak možete videti i grešku niske memorije ako nema dovoljno RAM-a.

Koliko RAM-a vam je potrebno zavisi od toga šta radite. Više RAM-a će vam biti potrebno za igranje najnovijih PC igara, pokretanje virtuelnih mašina i uređivanje 4K video zapisa.

Kako proveriti koliko RAM-a imate na Windows-u

Na Windows 10 i Windows 11, koristite Task Manager da biste videli koliko RAM-a imate. Desnim klikom na traku sa zadacima na dnu ekrana odaberite “Task Manager” ili pritisnite Ctrl+Shift+Esc da ga otvorite. Odaberite karticu “Performance” i izaberite “Memory” u levom panelu. Ako ne vidite nikakve kartice, prvo kliknite na “More Details”.

Ukupna količina instaliranog RAM-a je prikazana ovde. Task Manager takođe pokazuje standard koji koristi, brzinu, njegov oblik i koliko koristite fizičkih memorijskih slotova vašeg sistema. Možete instalirati više RAM-a ako možete da otvorite vaš računar (što nije moguće na nekim laptopima) i imate nekoliko slobodnih slotova.

Informacije o vašem RAM-u takođe su dostupne u aplikaciji Settings.

Otvorite Start meni, zatim potražite “Settings” i otvorite aplikaciju. Navigirajte do System > About. Informacije o vašem RAM-u navedene su pod “Device Specifications”.

Da biste videli detaljnije informacije o vašim RAM vremenima na bilo kojoj verziji Windows-a, preporučujemo CPU-Z. Preuzmite i instalirajte CPU-Z, pokrenite ga i kliknite na karticu “Memory” da biste videli ove informacije.

Ako sami sastavljate svoj računar, vaš RAM možda neće raditi sa svojim oglašenim vremenima sve dok ih ne podesite.

Ove informacije se generalno prikazuju i u UEFI firmware-u ili BIOS-u vašeg sistema. Ovo je posebno korisno ako koristite računar bez operativnog sistema koji radi. Samo ga pokrenite, koristite prečicu na tastaturi da uđete u BIOS ili UEFI firmware (različito je na svakom računaru) i potražite informacije o memoriji ili RAM-u sistema.

Kako proveriti koliko RAM-a imate na Mac-u

Značajno je lakše videti koliko RAM-a ima u vašem Mac-u. Ali, za razliku od većine Windows mašina, gotovo je nemoguće nadograditi RAM u Apple računarima. Ako imate MacBook, RAM je zalemljen na matičnoj ploči i nije dostupan korisniku.

Počnite tako što ćete kliknuti na Apple ikonu u gornjem levom uglu ekrana vašeg Mac-a. Zatim izaberite opciju “About This Mac” iz padajućeg kontekst menija. Sada ćete videti pregled specifikacija vašeg računara, uključujući koliko memorije ima vaš Mac.Ako želite da vidite koji tip RAM-a imate instaliran, prvo kliknite na dugme “More Info”.

Pomaknite se sve do dna prozora koji se pojavi, zatim kliknite na “System Report”. Zatim izaberite “Memory” sa leve trake. Količina memorije i tip RAM-a će biti prikazani na desnoj strani ekrana.

Noviji Mac računari ne mogu imati nadograđen RAM, ali obično zahtevaju znatno manje RAM-a od Windows sistema. Ako razmišljate o kupovini Mac-a, pobrinite se da kupite onaj sa dovoljno RAM-a za vaše namene.

Šta raditi kada nemate dovoljno RAM-a

Ako ste proverili koliko RAM-a imate i utvrdili da ne ispunjava sistemski zahtev za softver koji želite da pokrenete, ili ako se konstantno maksira i uzrokuje zamrzavanje, tada ćete želeti da nadogradite svoj RAM. Nažalost, to nije uvek moguće. Kao što smo ranije rekli, moderni Mac računari ne mogu se nadograditi sa više ili boljim RAM-om. Mnogi moderni Windows laptopi i mini PC-ji imaju isti problem, ali da biste bili sigurni, morate da potražite broj modela i proverite specifikacije. Potražite informacije o tome da li je memorija “zalemljena” ili “ne nadogradiva”. Ako ne vidite te termine, ili ako koristite desktop tower, tada verovatno možete otvoriti vaš PC i dodati ili zameniti RAM unutra. Ako vas pomisao na takvu operaciju plaši, preporučujemo da odnesete svoj računar specijalisti za popravke ili geek prijatelju. Oni će moći da potvrde da li vaš uređaj može biti nadograđen i izvrše nadogradnju za vas.

U svakom slučaju, prvo ćete morati da kupite RAM module. Najbrža i najbudućnostnija opcija je DDR5 RAM, ali ako je vaš računar star više od nekoliko godina, verovatno ne može zapravo koristiti taj tip. Inače, DDR4 RAM je široko podržan i pristupačniji.

