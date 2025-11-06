Kako zakazati slanje e-mailova u Gmail-u i nikada ne propustiti rok

U današnjem brzom poslovnom okruženju, efikasno upravljanje vremenom je ključno. Jedna od funkcionalnosti koja može značajno unaprediti vašu produktivnost je mogućnost zakazivanja slanja e-mailova u Gmail-u. Ova opcija omogućava korisnicima da napišu e-mail u bilo koje vreme, ali da ga pošalju u optimalnom trenutku, bez potrebe da budu online ili da brinu o vremenskim zonama.

Kako zakazati e-mail u Gmail-u na desktop računaru

Otvorite Gmail i kliknite na ikonu za kreiranje novog e-maila. Napišite e-mail, dodajte primaoca i predmet. Umesto da kliknete na “Pošaljite”, kliknite na strelicu prema dole pored dugmeta “Pošaljite”. Izaberite opciju “Zakazivanje slanja”. Gmail će vam ponuditi nekoliko brzih predloga, poput “Sutra ujutro” ili “Ponedeljak u 8 ujutro”. Takođe, možete odabrati prilagođeni datum i vreme.

Nakon što odaberete željeni datum i vreme, vaš e-mail će biti smešten u folder “Zakazano” i biće automatski poslat u odabrano vreme, čak i ako niste online.

Kako zakazati e-mail u Gmail-u na mobilnom uređaju (Android ili iPhone)

Otvorite Gmail aplikaciju i tapnite na ikonu za kreiranje novog e-maila. Napišite e-mail i dodajte primaoca. Tapnite na tri tačke (⋮) u gornjem desnom kutu. Izaberite “Zakazivanje slanja” i odaberite datum i vreme.

Gmail će automatski poslati e-mail u odabrano vreme, čak i ako je vaš telefon isključen ili offline.

Kako otkazati zakazani e-mail

Ako se predomislite i želite da promenite ili otkažete zakazani e-mail:

Idite u folder “Zakazano” u Gmail-u. Otvorite željeni e-mail. Kliknite na “Otkaži slanje”.

E-mail će se vratiti u vaše “Skice”, gde možete izvršiti izmene ili ponovo zakazati slanje.

Ova funkcionalnost je korisna za profesionalce koji žele da komuniciraju u odgovarajuće vreme, bez potrebe da budu online u tom trenutku. Bilo da je u pitanju slanje izveštaja, zakazivanje sastanaka ili podsećanje na rokove, zakazivanje slanja e-mailova može vam pomoći da ostanete organizovani i efikasni.

