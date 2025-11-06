PC Press specijal - Bezbednost 2025
PCPress.rs Image
How-To News 

Kako zakazati slanje e-mailova u Gmail-u i nikada ne propustiti rok

Tijana Barašević

U današnjem brzom poslovnom okruženju, efikasno upravljanje vremenom je ključno. Jedna od funkcionalnosti koja može značajno unaprediti vašu produktivnost je mogućnost zakazivanja slanja e-mailova u Gmail-u. Ova opcija omogućava korisnicima da napišu e-mail u bilo koje vreme, ali da ga pošalju u optimalnom trenutku, bez potrebe da budu online ili da brinu o vremenskim zonama.

PCPress.rs Image

Kako zakazati e-mail u Gmail-u na desktop računaru

  1. Otvorite Gmail i kliknite na ikonu za kreiranje novog e-maila.
  2. Napišite e-mail, dodajte primaoca i predmet.
  3. Umesto da kliknete na “Pošaljite”, kliknite na strelicu prema dole pored dugmeta “Pošaljite”.
  4. Izaberite opciju “Zakazivanje slanja”.
  5. Gmail će vam ponuditi nekoliko brzih predloga, poput “Sutra ujutro” ili “Ponedeljak u 8 ujutro”. Takođe, možete odabrati prilagođeni datum i vreme.

Nakon što odaberete željeni datum i vreme, vaš e-mail će biti smešten u folder “Zakazano” i biće automatski poslat u odabrano vreme, čak i ako niste online.

Kako zakazati e-mail u Gmail-u na mobilnom uređaju (Android ili iPhone)

  1. Otvorite Gmail aplikaciju i tapnite na ikonu za kreiranje novog e-maila.
  2. Napišite e-mail i dodajte primaoca.
  3. Tapnite na tri tačke (⋮) u gornjem desnom kutu.
  4. Izaberite “Zakazivanje slanja” i odaberite datum i vreme.
Bizit 2025

Gmail će automatski poslati e-mail u odabrano vreme, čak i ako je vaš telefon isključen ili offline.

Pročitajte i:  OpenAI ažurira ChatGPT Atlas

Kako otkazati zakazani e-mail

Ako se predomislite i želite da promenite ili otkažete zakazani e-mail:

  1. Idite u folder “Zakazano” u Gmail-u.
  2. Otvorite željeni e-mail.
  3. Kliknite na “Otkaži slanje”.

E-mail će se vratiti u vaše “Skice”, gde možete izvršiti izmene ili ponovo zakazati slanje.

Ova funkcionalnost je korisna za profesionalce koji žele da komuniciraju u odgovarajuće vreme, bez potrebe da budu online u tom trenutku. Bilo da je u pitanju slanje izveštaja, zakazivanje sastanaka ili podsećanje na rokove, zakazivanje slanja e-mailova može vam pomoći da ostanete organizovani i efikasni.

Izvor: Techlusive

Facebook komentari:
Tagovi: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *