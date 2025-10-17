Kalifornija postaje prva država koje je regulisala AI četbotove

Kalifornija je donela zakon koji reguliše četbotove sa AI.

Guverner Kalifornije je potpisao zakon kojim se reguliše rad četbotova sa AI. Tako je Kalifornija postala prva država na kontinentu Amerike koja zahteva od operatera četbotova sa AI da implementiraju bezbednosne protokole za AI.

Zakon SB243 je osmišljen da zaštiti decu i ranjive korisnike od nekih štetnih efekata povezanih sa upotrebom četbotova za prateće AI. On smatra da su Meta i OpenAI kao i drugi operateri pravno odgovorni ako njihovi četbotovi ne ispunjavaju zakonske standarde.

Zakon stupa na snagu 1. januara 2026. godine i zahteva od kompanije da implementira određene funkcije kao što su verifikacija starosti i upozorenja u vezi sa društvenim mrežama i pratećim četbotovima. Zakon takođe predviđa strožije kazne za one koji profitiraju od ilegalnih dipfejkova. Kompanije su u obavezi da uspostave protokole za rešavanje problema samoubistva i samopovređivanja, koji će biti deljeni sa državnim Ministarstvom javnog zdravlja zajedno sa statistikom o tome kako je usluga korisnicima pružala obaveštenja o prevenciji kriznih centara.

Platforme su u obavezi da jasno ukažu da su sve interakcije zasnovane na razgovoru sa AI a ne sa zdravstvenim radnicima. Kompanije su dužne da maloletnicima ponude podsetnike za pauze i da im spreče gledanje seksualno eksplicitnih slika koje generiše četbot.

Neke kompanije su već počele da sprovode slične mere ali sada su sve u zakonskoj obavezi barem u ovoj državi.

