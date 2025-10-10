Kalifornija preti Tesli oduzimanjem licence za osiguranje zbog lošeg postupanja sa zahtevima
Kalifornijski Odel za osiguranje (CDI) pokrenuo je ozbiljan postupak protiv Tesla Insurance, osiguravajuće jedinice kompanije Tesla, koja posluje kao agent za State National Insurance Company.
Novčane kazne
Tesla i State National su navodno više puta prekršili zakone o obradi osiguravajućih zahteva, uključujući „grube zastoje“ i „neobjektivna istraživanja“ potraživanja svojih klijenata.
Prema podacima samo tokom 2025. godine primljeno je 1.095 žalbi na kompaniju State National, od kojih je 415 bilo osnovano, uz 1.498 prekršaja državnih propisa o osiguranju. Tesla Insurance je, u istom periodu, imala 842 žalbe, od čega je 166 ocenjeno opravdanim, dok je utvrđeno 532 prekršaja.
Osim toga, pozicija direktora sektora za potraživanja bila je prazna mesecima, a zatim se suočila s čestim promenama između aprila 2023. i maja 2025. Ako kompanije ne odgovore u roku od 15 dana, naći će se na sudu koji će odlučiti da li mogu nastaviti s poslovanjem u državi. Uz to, mogle bi se suočiti s novčanim kaznama do 10.000 dolara po prekršaju.
Izvor: Engadget