Kanada uzima pet procenata od prihoda streaming platformi

Kanada je donela odluku po kojoj će streaming platforme morati da joj uplaćuju pet procenata od prihoda ostvarenih u toj državi. Kanadska Vlada očekuje da će na konto toga ostvariti prihode od 200 miliona dolara godišnje, koji bi bili upotrebljeni za finansiranje lokalnih novinskih izdavača i TV stanica. Odluku je objavila CRTC (Canadian Radio-Television and Telecommunication Commision).

Prema objavi, obaveza će početi da se primenjuje od septembra ove godine, a odnosiće se na video i audio streaming servise (Amazon, Apple, Disney, Google, Netflix, Paramount i Spotify). Regulacija ne uključuje naplatu prihoda od audio knjiga, podkasta, servisa za streaming video igara i korisnički generisanih video sadržaja (što znači da YouTube kreatori mogu da odahnu).

Ne sumnjamo da će sve to da se odrazi na korisnike. Streaming operateri su nedavno podigli cene svojih usluga, i vrlo je verovatno da će to uraditi ponovo na Kanadskom tržištu, kako bi anulirali novonastale troškove.

Motion Picture Association Canada kritikovala je odluku CRTC-a, smatrajući da će „oterati“ globalne streaming servise, koji su do sada dosta novca uložili u kolaboraciju sa kanadskim studijima gde su snimani mnogi popularni sadržaji prikazivani širom sveta. Netflix, Disney Plus, Sony, Paramount Plus, PlutoTV i drugi streaming operateri godišnje su na kreiranje svojih sadržaja u Kanadi trošili više od 6.7 milijardi dolara, što je mnogo više od novca koji je za istu svrhu uložile CBC, Canada Media Fund i Telefilm. I dok država smatra da će na taj način profitirati mali nezavisni proizvođači sadržaja, kritičari odluke smatraju da će šteta od ove odluke biti mnogo veća od koristi.

Izvor: ArsTechnica

Podelite s prijateljima

Tweet