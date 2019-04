Katastrofalna prodaja Sony telefona

U svoje zlatno doba, pre nekih 5 godina, japanski gigant je isporučio preko 40 miliona telefona na svetsko tržište. Danas, pet godina nakon 2014. godine, Sony je isporučio 6 puta manju količinu. Da sve bude još gore, kompanijine prognoze bivaju sve manje i manje iz kvartala u kvartal, a u istom smeru se kreće i prodaja.

Pre godinu dana, Sony je prognozirao da će prodati 10 miliona telefona tokom finansijske godine, koja se za tu kompaniju završila u martu 2019. Nekoliko meseci nakon toga, procene su revidirane, najpre na devet miliona, pa potom na sedam miliona. Najzad, pre samo nekoliko meseci, Sony je ponovo revidirao prognoziranu brojku naniže – 6,5 miliona telefona. I bio je u pravu, jer je upravo toliko iznosila količina telefona isporučenih tokom prethodne fiskalne godine.

No, kada se pogledaju rezultati po tromesečjima, stanje je još gore. U protekla četiri kvartala, Sony je isporučivao, redom: 2 miliona, 1,6 miliona, 1,8 miliona (zanemarljivo povećanje tokom praznične sezone), te svega 1,1 milion telefona u prva tri meseca ove godine.

Istovremeno, loša prodaja je glavni faktor ogromnih gubitaka. Mobilno odeljenje kompanije Sony je prijavilo gubitke od 97 milijardi jena, što je oko 869 miliona dolara. Japanski gigant i veliko ime u svetu potrošačke elektronike će pribeći novim merama racionalizacije, uključujući tu i otpuštanja. Sony je saopštio da želi da smanji operativne gubitke za 50 procenata, ali definitivno mu to neće mnogo vredeti ako ne poveća prodaju. Ipak, za narednu godinu ni sam Sony ne očekuje dobre vesti: prognozira da će od marta ove do marta naredne godine prodati svega 5 miliona telefona, što će biti pad za 1,5 miliona u odnosu na prethodnu fiskalnu godinu i nova nevolja, i to ako se ostvare prognoze i rezultati ne podbace…

Izvor: Phonearena

Podelite s prijateljima

Tweet