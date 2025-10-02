„Kill Bill“ filmovi se vraćaju u bioskope kao jedan film

Kill Bill: The Whole Bloody Affair, Tarantinova verzija osvetničke sage prvobitno prikazane u dva dela, 5. decembra stiže u bioskope kao jedan celovečernji film.

Ova verzija uklanja cliffhanger kraj iz prvog dela (2003) i uvodni rezime iz drugog dela (2004), a donosi i nikada do sada viđenu animiranu sekvencu u trajanju od sedam i po minuta. Odabrane projekcije će biti prikazane u 70mm i 35mm formatu. Tarantino je još 2014. na San Diego Comic-Conu govorio o verziji filma koja uključuje i animirane scene.

„Napisao sam i režirao film kao jednu celinu — i presrećan sam što sada mogu da dam fanovima priliku da ga vide tako“, rekao je Tarantino. „Najbolji način da pogledate Kill Bill: The Whole Bloody Affair jeste u bioskopu, u slavnom 70mm ili 35mm formatu. Krv i utroba na velikom platnu, u svoj svojoj slavi!“

Lionsgate poseduje prava za distribuciju Tarantinove filmske biblioteke, u kojoj su i naslovi Reservoir Dogs, Jackie Brown, Inglourious Basterds, Django Unchained, The Hateful Eight i Death Proof.

U Kill Bill filmovima Uma Thurman tumači Nevestu, ženu koju bivši šef i ljubavnik Bill ostavlja da umre nakon što upadne na probu njenog venčanja i puca joj u glavu. Da bi se osvetila, mora prvo da pronađe i eliminiše četiri preostala člana Deadly Viper Assassination odreda. Oba dela zajedno su zaradila 333 miliona dolara na svetskim bioskopskim blagajnama.

U Kill Bill: The Whole Bloody Affair takođe glume Lucy Liu, Vivica A. Fox, Michael Madsen, Daryl Hannah, Gordon Liu, Michael Parks i David Carradine kao Bill. Film je producirao Lawrence Bender, a napisao i režirao Tarantino, po liku Neveste koji su kreirali Q&U.