Kina drži DeepSeek pod pomnim nadzorom 

Čini se da Kina misli da bi domaći AI startup DeepSeek mogao postati značajna priča o tehnološkom uspehu za zemlju.

Nakon iznenadnog uspona DeepSeek-a do slave u januaru objavljivanjem svog otvorenog modela „rasuđivanja“, R1, kompanija sada radi pod novim, strožim ograničenjima pod uticajem Vlade, navodi The Information. Nekim zaposlenima kompanije onemogućeno je slobodno putovanje u inostranstvo, a kineska vlada sada igra ulogu u proveravanju potencijalnih investitora, navodi The Information.

DeepSeek sprovodi ograničenja putovanja tako što matična kompanija, kvantitativni hedž fond High-Flier, drži pasoše određenog osoblja.

Događaji su usledili nekoliko nedelja nakon što je objavljeno da kineska vlada daje uputstva istraživačima veštačke inteligencije i preduzetnicima da izbegavaju putovanja u SAD, plašeći se gubitka poslovnih tajni.

