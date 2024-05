Kina je napravila chatbot zasnovan na Xi Jinpingu

AI je zapravo napravljen korišćenjem više od desetak knjiga koje je navodno napisao lider.

Novi chatbot koji je baziran na Xi Jinpingu

U stvari, chatbot je treniran koristeći “misli” kineskog lidera. Kineski zvaničnici su jednostavno koristili gomilu njegovih knjiga i radova za svrhe treniranja.

Njegova politička filozofija je kolektivno poznata kao “Misao Xi Jinpinga o socijalizmu sa kineskim karakteristikama za novu eru”. Zapravo jednostavno, “Misao Xi Jinpinga.” Ova ideološka doktrina je stvorena tokom njegovog mandata kao lidera Komunističke partije Kine (KPK). Imajući to na umu, chatbot je treniran na zvaničnoj literaturi. Tu je uključeno više od 12 knjiga koje je navodno napisao sam Xi Jinping. Skup podataka za treniranje takođe uključuje vladine propise, političke dokumente, izveštaje državnih medija i druge zvanične publikacije.

Prema izveštajima jedan dokument, korišćen za treniranje chatbot-a, sadržao je preko 86.000 pominjanja Xi Jinpinga, sa jezikom koji poziva građane da “osiguraju da smo u mislima, politici i delovanju uvek u visokom skladu sa Centralnim komitetom Partije sa generalnim sekretarom Xi Jinpingom u njenom središtu.”

Tehnologija još nije dostupna široj javnosti

Koristi se u istraživačkom centru pod nadzorom Uprave za sajber prostor Kine (CAC). Međutim, mogla bi biti puštena za širu upotrebu. Model može odgovarati na pitanja, kreirati izveštaje, sumirati informacije i prevoditi između kineskog i engleskog. To je osnovni chatbot, ali onaj koji verovatno širi ideje o politici, ekonomiji i kulturi.

Ovaj potez dolazi usred opsežnih napora kineskih zvaničnika da promovišu filozofije Xi-ja i njegovog autoritarnog režima. Kao što je već pomenuto, više od desetak knjiga se pripisuje lideru. One obično zauzimaju centralno mesto na sajmovima knjiga u zemlji. Popularne novinske aplikacije kompanija kao što su Tencent i Netease rezervišu mesta na vrhu feed-ova za članke iz zvaničnih državnih medija, a većina tih postova prikazuje Xi-ja. Deca već od deset godina su obavezna da proučavaju njegovu političku filozofiju, tako da bi chatbot mogao naći primenu i tu.

Glavni zapadni AI modeli nisu dostupni u Kini. CAC zahteva da generativni AI pružaoci “utelotvoruju osnovne socijalističke vrednosti” i da izlaz iz bilo kojeg chatbot-a ne sme “sadržavati bilo kakav sadržaj koji podriva državnu vlast.” Dakle, nema ChatGPT-a, Google Gemini-ija ili bilo čega sličnog. Kineske kompanije kao što su Baidu i Alibaba moraju osigurati da njihovi modeli strogo kontrolišu generisani sadržaj vezan za Xi-ja ili bilo koje osetljivo pitanje.

Ovo je veliki izazov za ove kompanije, jer većina grupa trenira svoje modele koristeći neke podatke na engleskom jeziku. Ovo uvodi potencijal za odgovore koji krše govorničke regulative zemlje. Da bi to izbegli, kineski chat-botovi obično ponovo započinju razgovor kada im se postave osetljiva pitanja. Kina, međutim, prednjači u oblasti “chatbot-a zasnovanih na preminulim rođacima.” Imajući to u vidu, Xi Jinping bi vrlo lako mogao iznositi svoju filozofiju od sada pa do kraja vremena.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet