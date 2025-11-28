Kina na oprezu: Humanoidni roboti sve bliži pucanju?

Kina bi mogla da se suoči sa formiranjem takozvanog „mehura“ u industriji humanoidnih robota, upozorila je Nacionalna komisija za razvoj i reforme, usred rastuće zabrinutosti da bi se sličan scenario mogao da se dogodi i u povezanoj AI industriji.

Na konferenciji za novinare, portparol Komisije Li Čao rekao je da domaći sektor humanoidne robotike mora da se razvija tako da „uravnoteži brzinu rasta sa rizikom od pucanja mehura“.

Li je naveo da se u sektor poslednjih meseci sliva veliki talas investicija, uprkos tome što roboti još imaju veoma ograničenu primenu u praksi. To, kako je ocenio, povećava rizik od pojave niza vrlo sličnih modela, dok se istovremeno smanjuje finansiranje razvoja, što bi moglo da zakoči inovacije.

Prema njegovim rečima, u Kini trenutno posluje više od 150 kompanija koje razvijaju humanoidne robote, a više od polovine čine startapi ili firme koje su tek nedavno ušle u ovu oblast.

Ovakvo upozorenje predstavlja retku notu opreznosti Pekinga prema sektoru koji smatra ključnim za budući privredni rast. Ranije ove godine, Kina je proglasila embodied intelligence – tehnologiju koja stoji iza humanoidne robotike – nacionalnim prioritetom.