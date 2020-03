Uprkos pandemiji koronavirusa Kina nastavlja sa planovima za misiju na Mars, pa bi prvo lansiranje trebalo da se dogodi već u julu.

Iako je koronavirus uticao na smanjenje radne snage u Kini, izveštaji ukazuju na to da se na proizvodnji i testiranju letelica i druge opreme za misiju na Mars i dalje radi. To ipak ne znači da novonastala situacija ne utiče na kosmičku industriju u Kini, budući da je ExPace – kompanija zadužena za proizvodnju opreme za lansiranje, a čije je sedište u Wuhanu, i dalje zatvorena. Bilo je planirano da do juna proizvede pet raketa, ali se to najverovatnije neće dogoditi, budući da će karantin potrajati još neko vreme.

Uprkos tome što su kompanije poput ExPace trenutno zatvorene, Kina i dalje planira da do kraja 2020. lansira čak 40 raketa, što bi ipak moglo da se promeni, najpre zbog toga što je dalji tok pandemije i dalje nemoguće predvideti.

Izvor: Futurism

