Kina planira izgradnju prvog čistog nuklearnog reaktora.

Kina je iznela planove za izgradnju prvog „čistog“ komercijalnog nuklearnog reaktora koristeći tečni torijum i rastopljenu so. Prvi prototip reaktora biće spreman za testiranje u avgustu, a prva ispitivanja kreću u septembru.

Tehnologija na bazi torijuma proizvodi sigurniji otpad

Konvencionalni uranijumski reaktori proizvode otpad koji ostaje izuzetno radioaktivan do 10.000 godina, što zahteva olovne kontejnere i veliku sigurnost. Otpad takođe uključuje plutonijum-239, izotop ključan za nuklearno oružje. Postoji veliki rizik od dramatičnog nivoa radijacije u slučaju curenja, kao što je bio slučaj u Černobilju. Reaktori sa torijumom rastvaraju svoj ključni element u fluoridnoj soli koja uglavnom proizvodi uranijum-233 koji se može reciklirati kroz druge reakcije. Ako dođe do curenja, rastopljena so se dovoljno ohladi da efikasno zatvori torijum i spreči značajna curenja.

Tehnologija ne zahteva vodu i ne može se lako koristiti za proizvodnju nuklearnog oružja. Reaktori se mogu izgraditi u pustinji, daleko od većine gradova, i bez brige da će to povećati zalihe nuklearnog oružja. Kina u skladu s tim gradi prvi komercijalni reaktor u Vuveiju, pustinjskom gradu u provinciji Gansu. Zvaničnici vide ovo kao način za podsticanje međunarodne ekspanzije Kine jer će taj način proširiti svoj politički uticaj bez doprinosa širenju nuklearnog naoružanja. Zemlja je i dalje u velikoj meri zavisna od energije ugljenika, i nema garancije da će obnovljivi izvori sami izdržati potražnju. Reaktori sa torijumom mogu pomoći Kini da se relativno brzo odvikne od uglja.

Izvor: Engadget

