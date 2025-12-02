Kina pokreće četbota za potrošače

Kina je pokrenula četbota kroz Alibabu kako bi pomogla potrošačima u kupovini.

Alibaba je predstavila četbota, Qwen, koji ima za cilj da pomogne potrošačima.

Qwen je napravljen na modelu otvorenog koda i definisan je kao lični veštački asistent. Najavljen je tokom februara kada je Alibaba ukazala da će sagraditi oblak i hardver za veštačku inteligenciju sa ciljem poboljšanja u kupovini.

Zajedno sa DeepSeek-om Qwen je rangiran među vodećim u svetu na međunarodnim ispitivanjima. Qwen čak može da postane prvi u ovoj oblasti.

Alibaba je saopštio da će se Qwen uskoro naći i biti dostupan svim korisnicima platforme. Trenutno je u fazi kada uči od kupaca. Nagađa se da će se najviše koristiti za mape, dostavu hrane, kupovinu, kancelarijske alate.

Nakon Alibabe možemo da očekujemo da će se četbot pojaviti i kod drugih platformi za kupovinu.

Izvor: chinadailyasia.com