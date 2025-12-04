Kina predstavila borbenog robota koji oponaša pokrete vojnika

Kina je nedavno predstavila novu vrstu vojnog robota koji, uz pomoć veštačke inteligencije, može gotovo trenutno da ponovi svaki pokret ljudskog operatera.

Sistem funkcioniše tako što vojnik nosi odelo sa senzorima pokreta, a robot zatim precizno imitira njegove radnje – udarce, odbrambene reakcije ili druge borbene pokrete. Robot vizuelno i funkcionalno podseća na mašine iz američkog filma „Real Steel“ iz 2011. godine, što dodatno ističe nivo tehnološkog napretka koji je demonstriran.

Novi borbeni robot prikazan je tokom 12. Međunarodne nedelje vojnih kadeta u novembru 2025. godine, koju je organizovao Inženjerski univerzitet Kopnene vojske PLA. Na događaju su učestvovali kadeti iz Kine i 13 stranih država.

Učesnici su takođe testirali robote za razminiranje opremljene AI vizuelnom detekcijom, kao i robote za uklanjanje eksplozivnih naprava koji se upravljaju isključivo glasovnim komandama. Prema izveštajima, sistem je privukao veliku pažnju delegacija zbog visoke preciznosti i brzine reakcije.

Kineski vojni analitičari navode da se radi o delu šire strategije PLA usmerene ka razvoju inteligentnog ratovanja, u kojem bi napredni roboti mogli da preuzmu zadatke u opasnim i kompleksnim uslovima. Instruktori su tokom događaja prikazali i AI aplikacije za obuku, uključujući virtuelno bojno polje i programe koji prepoznaju slabosti kod kadeta i generišu personalizovane planove treninga.

Iako nova tehnologija još uvek pripada početnoj fazi, kineska vojska ističe da ovakvi sistemi u budućnosti mogu da imaju važnu ulogu u borbenim operacijama, podizanju bezbednosti i odbrani.