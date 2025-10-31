PC Press studio - sve što ti treba za tvoj podkast za samo 8.990 din po satu
PCPress.rs Image
Entertainment Technology 

Kina predstavlja robota koji pleše

Marija Ljevnaic

Kina nastavlja da pravi robote sa za različite uloge.

PCPress.rs Image

Nakon što je održana Olimpijada robota Kina nastavlja da razvija robote koji izvode različite aktivnosti. Sada je startup u Kini ponudio robota koji pleše u ceni od 1.400 dolara.

Bizit 2025

Robot po ceni jednog pametnog telefona može da se koristi kao „uređaj za zabavu i obrazovanje“.

Bumi je visok oko jedan metar i težak 11 kg. Ovaj robot može da hoda i pleše. A za predporudžbine biće dostupan krajem godine.

U Kini se očekuje da će se robot dobro prodavati.

Izvor: engadget.com

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Bitcoin nastavlja da pada
Tagovi: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *