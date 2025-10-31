Kina predstavlja robota koji pleše
Kina nastavlja da pravi robote sa za različite uloge.
Nakon što je održana Olimpijada robota Kina nastavlja da razvija robote koji izvode različite aktivnosti. Sada je startup u Kini ponudio robota koji pleše u ceni od 1.400 dolara.
Robot po ceni jednog pametnog telefona može da se koristi kao „uređaj za zabavu i obrazovanje“.
Bumi je visok oko jedan metar i težak 11 kg. Ovaj robot može da hoda i pleše. A za predporudžbine biće dostupan krajem godine.
U Kini se očekuje da će se robot dobro prodavati.
Izvor: engadget.com
