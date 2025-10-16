Kina stavila TechInsights na crnu listu

Kinesko ministarstvo trgovine stavilo TechInsights na crnu listu zbog nacionalne bezbednosti.

Peking je zabranio istraživačkoj kompaniji za poluprovodnike TechInsights da sarađuje sa kineskim entitetima ili prima podatke od njih, što bi moglo da doprinese neprozirnosti industrije čipova u zemlji.

Kinesko Ministarstvo trgovine se pozvalo na zabrinutost za nacionalnu bezbednost i zabranilo kineskim pojedincima ili organizacijama da dele informacije sa kompanijom sa sedištem u Kanadi.

TechInsights je dobro poznat u globalnom tehnološkom prostoru po svom detaljnom izveštavanju o čipovima proizvedenim u Kini i bio je među prvima koji je izvestio o prodorima kompanija poput Huawei Technology.

TehcInsights je pre manje od nedelju dana otkrila da Huawei nabavlja komponente van kontinentalne Kine.

Za sada se kompanija nije oglasila povodom novog statusa u Kini.

Izvor: cnbc.com