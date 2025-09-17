Kina traži od SAD da reše pitanja oko TikTok-a dijalogom

Kina će pregledati pitanja oko TikTok-a u skladu sa zakonima. Kina poziva SAD da reše probleme dijalogom zasnovanim na uzajamnom poštovanju i ravnopravnoj konsultaciji, saopštilo je ministarstvo trgovine Kine.



Rok do do 17. septembra

ByteDance se suočava sa potencijalnom zabranom u SAD. SAD su navele da ako ne pređe u američko vlasništvo, kompanija će biti tema sastanka sa višim kineskim zvaničnicima sledeće nedelje u Madridu.

Predsednik SAD Donald Trump je prošlog meseca otvorio TikTok nalog, On je produžio rok TikTok-u da proda američku imovinu do 17. septembra.

Izvor: Reuters