Kina tvrdi da je Nvidia prekršila antimonopolske zakone

Marija Ljevnaic

Kina zaoštrava svoj sukob sa Amerikom.

Kina je izjavila da tehnološki gigant Nvidia, najvrednija kompanija na američkoj berzi i ključni dobavljač čipova za AI, krši antimonopolske zakone.

Kineski regulatori su prikazali preliminarne rezultate antimonopolske istrage i to u momentu kada se održava četvrta runda pregovora između Kine i Amerike u Madridu.

Trampova administracija je takođe pojačala pritisak pred pregovore i zabranila dve kompanije koje proizvode čipove u Kini: GMC Semiconductor Technology Co. i Jicun Semiconductor Technology. Ove dve kompanije neće moći da kupuju američke poluprovodnike.

Kina je međutim ovim rezultatima startovala veoma agresivno. Čini se da Kina ne želi više Nvidia. A to je ozbiljan signal za uzbunu.

Izvor: cnn.com

