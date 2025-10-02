Kina uvodi K vize za globalne talente

Od oktobra Kina pokreće svoju K vizu kako bi privukla mlade globalne STEM talente.

Kina zvanično pokreće svoj program K vize od oktobra kako bi privukla globalne talente u oblastima nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike.

Program je namenjen mladim stručnjacima i pruža im mogućnost da uđu u Kinu bez sponzorstva poslodavaca, poreske olakšice, dugoročni boravak, podršku za stanove, pojednostavljene administrativne procedure i pristup školovanju međunarodnih standarda za izdržavana lica.

Ovaj potez dolazi usred sveobuhvatnih promena u američkom programu za X-1 vize. Od septembra je Tramp najavio naknadu od 100.000 dolara za nove zahteve za vize. Ova mera se smatra dodatnim ograničenjem Amerike da privuče strane talente.

Peking je tokom avgusta bio najavio vizu ali tada nije bilo poznato vreme uvođenja niti detalji o konkretnim ponudama.

Kina na ovaj način pokušava da privuče kod sebe talente koje je Amerika očigledno odbacila. Ovo je ujedno i potez koji dugoročno ukazuje da Kina može da se pozicionira kao globalni centar inovacija.

Izvor: twtworld.com