Kina uvodi novu vizu da privuče globalne talente u tehnologiji

Kineska vlada je u novembru 2025. godine predstavila K-vizu. On je posebno namenjenu stručnjacima iz oblasti nauke i tehnologije. To je deo šire strategije da sustigne SAD u globalnoj tehnološkoj trci i učvrsti svoju poziciju u razvoju naprednih tehnologija.

K-viza je osmišljena slično američkoj H-1B vizi, ali sa znatno fleksibilnijim uslovima. Apliciranje za vizu ne zahteva prethodnu ponudu za posao. To omogućava talentovanim pojedincima iz celog sveta da lakše dođu i rade u Kini. Ovaj potez dolazi u trenutku kada su američke imigracione politike prema stranim studentima i visokokvalifikovanim radnicima postale strože. One uključuju i značajno povećanje taksi za H-1B vizu, koje sada iznosi do 100.000 dolara za nove aplikante.

Kina nastoji da privuče više stranih stručnjaka u ključnim sektorima poput veštačke inteligencije (AI), poluprovodnika, robotike i drugih visokotehnoloških oblasti, istovremeno nastojeći da nadomesti unutrašnji nedostatak kvalifikovanih kadrova. Iako su strani radnici dobrodošli i smatraju se važnim za tehnološki napredak zemlje, postoje i zabrinutosti među lokalnom mladom populacijom da povećana konkurencija na tržištu rada može ugroziti njihove mogućnosti zaposlenja i profesionalnog razvoja.

Pored ekonomskih i tehnoloških ciljeva, uvodjenje K-vize predstavlja i diplomatski signal. Kina želi da pokaže da je otvorena za međunarodne talente i inovacije, i da želi da bude konkurentna globalno u privlačenju vrhunskih stručnjaka, posebno u oblastima koje oblikuju budućnost tehnologije i industrije.

Izvor: Euronews