Kina za svoj veliki data centar koristi domaće čipove

Kina je gradi veliki data centar koristeći čipove Alibabe i drugih kompanija.

Kineska kompanija China Unicom izgradila je masivni data centar koji pokreću domaći čipovi za veštačku inteligenciju. Čipovi su pretežno nabavljeni od Alibabe.

Ova vest dolazi paralelno sa objavljivanjem izveštaja kineskih regulatora o radu Nvidia koji je proglašen za monopolski. U isto vreme dolazi do pregovora sa američkim zvaničnicima u Madridu. Čini se da je Amerika u velikoj meri računala na zavisnost Kine od njene tehnologije. Ovakav zaokret pokazuje Kinu kao ravnopravnog pregovarača.

Amerika ulaže sve veće napore da blokira izvoz čipova i druge napredne tehnologije u Kinu. Tenzije na ovoj liniji traju već godinama iako je bilo jasno da trgovina manje više funkcioniše neometano. Činilo se da je Amerika dominantna i da Kina ne može bez njene tehnologije.

Izgradnja centra podataka koji se zasniva na domaćim čipovima ipak je pokazivanje da Amerika nije potrebna Kini.

Ove promene u velikoj meri će se odraziti i na položaj nedodirljve Nvidije u narednom periodu.

Izvor: economictimes.indiatimes.com