PC Press specijal - IT u fabrikama
PCPress.rs Image
Business Technology 

Kina za svoj veliki data centar koristi domaće čipove

Marija Ljevnaic

Kina je gradi veliki data centar koristeći čipove Alibabe i drugih kompanija.

PCPress.rs Image

Kineska kompanija China Unicom izgradila je masivni data centar koji pokreću domaći čipovi za veštačku inteligenciju. Čipovi su pretežno nabavljeni od Alibabe.

Bizit 2025

Ova vest dolazi paralelno sa objavljivanjem izveštaja kineskih regulatora o radu Nvidia koji je proglašen za monopolski. U isto vreme dolazi do pregovora sa američkim zvaničnicima u Madridu. Čini se da je Amerika u velikoj meri računala na zavisnost Kine od njene tehnologije. Ovakav zaokret pokazuje Kinu kao ravnopravnog pregovarača.

Amerika ulaže sve veće napore da blokira izvoz čipova i druge napredne tehnologije u Kinu. Tenzije na ovoj liniji traju već godinama iako je bilo jasno da trgovina manje više funkcioniše neometano. Činilo se da je Amerika dominantna i da Kina ne može bez njene tehnologije.

Izgradnja centra podataka koji se zasniva na domaćim čipovima ipak je pokazivanje da Amerika nije potrebna Kini.

Ove promene u velikoj meri će se odraziti i na položaj nedodirljve Nvidije u narednom periodu.

Pročitajte i:  Kina zabranjuje prenosne baterije koje nemaju sertifikate u avionima

Izvor: economictimes.indiatimes.com

Facebook komentari:
Tagovi: , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *