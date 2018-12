Kina zabranila iPhone telefone!

Kineski sud je zabranio prodaju i uvoz većine iPhone modela u atmosferi trgovinskog rata Amerike i Kine. A glavni krivac je – Qualcomm.

Zabrana stiže nakon što je Qualcomm, američki proizvođač čipova, zatražio zabranu prodaje optužujući Apple da je zloupotrebio njihove patente. Kako tvrdi Qualcomm, reč je o patentima koji omogućavaju korisnicima editovanje fotografija na telefonu kao i manipulaciju aplikacijama korišćenjem displeja.

Zabrana se odnosi na modele: iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus i iPhone X. Zabrana ne pogađa najnovije modele Xs, Xs Plus i XR, jer oni nisu bili dostupni kada je Qualcomm podneo tužbu. Ovi modeli čine oko 15% trenutne prodaje iPhone telefona u Kini, prema proceni analitirača.

Da li je Kina zabranila iPhone stvarno ili u teoriji?

Efekat sudske presude nije još uvek najjasniji. Presuda je objavljena u ponedeljak, ali je Apple izjavio da su svi iPhone modeli i dalje dostupni u Kini. Šta više, na zvaničnom kineskom sajtu kompanije dan posle je i dalje bilo moguće kupiti telefone koji su zabranjeni.

U zvaničnom saopštenju kompanije Qualcomm potvrđeno je da je tražena zabrana prodaje i uvoza iPhone modela u Kini.

“Ako Apple nastavi da krši uputstva, Qualcomm će tražiti sprovođenje presude kineskog pravosudnog sistema. Apple nastavlja da koristi naše patente bez kompenzacije.”

Okršaj američkih kompanija u Kini

Apple je, s druge strane, optužio Qualcomm da igra prljavo jer je u tužbu uključio patent koji nije prošao na međunarodnim sudovima, kao i druge patente koji nisu ranije korišćeni. Kompanije je najavila žalbu sudu.

Efekat ovog okršaja američkih kompanija na kineskom tržištu je pad akcija Applea za 1% dok su akcije Qualcomma porasle za 2%. I dok su stručnjaci očekivali da kineski sud odbaci tužbu Qualcomma, to se nije desilo. Neki presudu tumače kao političku odluku u atmosferi trgovinskog rata. Kada se već svađaju američke kompanije, zašto ne bi dolili ulje na vatru?

Izvor: CNN

Podelite s prijateljima

Tweet