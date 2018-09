Kina zabranjuje video-igre

Kineska država je odlučna da zabrani – ili bar za početak ograniči – pristup video-igrama maloletnicima, što će postići na načine koji ne bi mogli da prođu na Zapadu. U uspešnom sprovođenju akcije pomoćiće kompanija Tencent koja je odgovorna za igru Honour of Kings koju, čini se, igra svako dete u Kini.

Kineski tehnološki gigant Tencent uvodi nova pravila pristupa najpopularnijoj igri u Kini – Honour of Kings. Akcija se sprovodi u saradnji sa kineskom državom koja je odlučna da se iskoreni gejming zavisnost. Tencentova igra je odavno u centru pažnje zbog freemium modela poslovanja gde je igra “besplatna” ali zarađuje na mikrotransakcijama. Kineske vlasti nisu gledale dobronamerno na ovaj model jer su mnogi, naročito maloletni igrali satima igru kako bi skupili dovoljno sredstava da kupe unapređenja.

Regitracija korisnika video-igara

Kako bi sprečio nekontrolisano igranje, Tencent sredinom septembra uvodi nova pravila koja će ograničiti pristup igrama Honour of Kings serijala. Da bi korisnik pristupio igri biće potrebno da se registruje, što deluje kao bezazlena stvar. Ono što se drastično razlikuje u odnosu na ostale zemlje je to što će se zahtevati registracija sa pravim ličnim podacima. Pravo ime koje bude uneto će se proveravati u kineskoj državnoj bazi podataka kako bi se identifikovala deca i ograničilo vreme igranja.

Na ovaj način će maloletnici do 12 godina moći da igraju maksimalno sat vremena, dok će oni od 13 do 18 moći da igraju dva sata. Promene dolaze nakon jake kampanje državnih medija gde je igra kritikovana i nazivana otrovom i drogom za decu. Honour of Kings nije jedina igra koja će se naći na udaru državnih cenzora, ali je svakako najzvučniji naslov. Naravno, kao i svaka zabrana, i ova će biti na neki način zaobiđena. Već vidimo masovnu registraciju roditelja, baba i deda koji će pod pritiskom dece otvarati naloge i negirati zabranu.

Ovo je samo jedan od poteza kineske države koja namerava da efikasnije kontroliše online navike i poslovanje građana. Pre igara, na udaru su se našli i trgovci kriptovalutama, pa je tako praktično zabranjeno trgovanje kriptovalutama. Da li će ova ograničenja biti uspešna na duže staze pokazaće naredni period.

Izvor: BBC

