Kineske platforme uvode oznake za materijal generisan veštačkom inteligencijom

WeChat, Douyin i Weibo počinju da primenjuju oznake kako bi se uskladile sa novim zakonom.

Glavne platforme društvenih medija u Kini počele su da uvode oznake za sadržaj generisan veštačkom inteligencijom kako bi se uskladile sa zakonom koji je stupio na snagu u ponedeljak. Korisnici društvenih mreža kao što su WeChat, Douyin, Weibo i RedNote sada vide takve oznake. One ukazuju da je došlo do upotrebe generativne veštačke inteligencije u tekstu, slikama, audio zapisima, video zapisima i drugim vrstama materijala.

WeChat je ukazao da korisnici moraju proaktivno da primenjuju oznake za sadržaj koji je generisan veštačkom inteligencijom. Takođe im je zabranjeno da uklanjanju, menjaju ili skirvanu ove oznake.

Douyin je pozvao korisnike da primene oznaku na svaku svoju objavu koja podrazumeva materijal generisan veštačkom inteligencijom i napomenuo je da može kroz metapodatke da otkrije poreklo sadržaja. Weibo je dodao opciju za korisnike da prijave neoznačen sadržaj koji je generisan veštačkom inteligencijom.

Obavezne oznake za sadržaj veštačke inteligencije mogle bi da pomognu ljudima da bolje razumeju kada vide sadržaj koji nije autetičan.

Izvor: engadget.com