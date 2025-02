Kineski BYD snižava početnu cenu pametnih EV

Kineski BYD je počeo da nudi napredne autonomne funkcije vožnje na većini svojih modela, uključujući i one po ceni od samo 9.200 evra. Time značajno obara cene u poređenju sa konkurentima poput Tesle. Analitičari predviđaju da bi ovaj potez mogao da pokrene novi talas cenovne konkurencije na tržištu.

AI revolucija u Kini

Kineski gigant električnih vozila sada oprema sve svoje BYD modele skuplje od 100.000 juana sopstvenim „God’s Eye“ naprednim sistemom asistencije u vožnji, rekao je osnivač kompanije Wang Chuanfu.

Ovaj sistem je takođe ugrađen u tri modela čija cena ne prelazi 100.000 juana. Najjeftiniji među njima je Seagull, koji košta 69.800 juana. Prodaja ovih modela, ukupno 21, počela je odmah nakon događaja. Wang je izjavio da su oni samo „prva serija“.

Pre toga, BYD je ponudio slične funkcije samo u modelima čija cena kreće od 29.000 evra. Tesla trenutno nudi slične opcije u Kini, ali samo u električnim vozilima koja koštaju najmanje 31.000 evra.

Neke kineske kompanije poput Xpeng-a i Leapmotor-a već lansirale pristupačne električne automobile sa pametnim funkcijama vožnje. Najjeftiniji model pre BYD-ovog poteza bio je Baojun Yunhai kompanije SAIC-General Motors-Wuling, čija cena iznosi 14.500 evra.

„Najveće otkriće BYD-a je to što žele da demokratizuju pristup tehnologiji. Tehnologija ne mora biti luksuz, već se može takmičiti i na cenovnom nivou,“ rekao je Yale Zhan. On je direktor Automotive Foresight-a. On je uporedio strategiju BYD-a sa kineskim AI startupom DeepSeek. DeepSeek je prošlog meseca izazvao globalnu pažnju razvojem AI modela po značajno nižim troškovima u odnosu na zapadne tehnološke gigante.

Prema Johnu Zengu, šefu tržišne analize za Kinu pri GlobalData konsultantskoj firmi sa sedištem u Londonu, BYD-ov potez prema pametnoj vožnji verovatno dolazi iz potrebe za inovacijo. Kompanija prošle godine dostigla vrhunac prodaje sa 4 miliona prodatih vozila.

Promena konkurencije na tržištu

„Pametna vožnja će verovatno doneti novi zamah prodaji BYD-a“, rekao je Zeng.

„Ostali proizvođači, uključujući Xpeng, suočiće se sa ogromnim pritiskom zbog BYD-ovih jeftinih električnih vozila sa naprednim sistemima asistencije u vožnji. Biće im teško da prate isti cenovni model“.

Očekivanja o tome kako će BYD-ova strategija promeniti konkurenciju na tržištu porasla su prošle nedelje, podižući vrednost akcija kompanije za 16 odsto nakon što su kineski mediji izvestili o planovima za ovaj događaj.

Tokom prezentacije, Wang je predvideo da će pametne funkcije vožnje postati standard kao što su sigurnosni pojasevi i vazdušni jastuci, i dodao da BYD-ova strategija doprinosi AI revoluciji u Kini. Kompanija je već integrisala AI modele DeepSeek-a u svoju pametnu automobilsku arhitekturu Xuanji.

„Kako sve više ljudi bude koristilo pametnu vožnju, to će AI brže napredovati kao i kineska AI tehnologija, jer će se brzina akumulacije podataka i iteracija ubrzavati,“ rekao je Wang.

Izvor: Reuters

