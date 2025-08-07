Kineski državni mediji traže od Nvidia-e “dokaze o bezbednosti” da povrati poverenje

Nvidia mora da dostavi “ubedljive dokaze o bezbednosti” kako bi uklonila zabrinutost kineskih korisnika i povratila poverenje na tržištu. Tu vest je objavio kineski državni medij People’s Daily u komentaru naslovljenom „Nvidia, kako da ti verujem?“





„Nvidia, kako da ti verujem?“

Strane kompanije moraju da poštuju kineske zakone i smatraju bezbednost osnovnim preduslovom, navodi se.

Nvidia je u izjavi naglasila da je sajber bezbednost za njih od kritičnog značaja. Njihovi čipovi ne sadrže „zadnja vrata“ koja bi omogućila neovlašćeni daljinski pristup ili kontrolu.

Komentar je objavljen dan nakon što je Peking izrazio zabrinutost zbog potencijalnih sigurnosnih rizika u Nvidia-inom AI čipu H20. I sve to nekoliko nedelja nakon ukidanja američke zabrane izvoza.



Kineski regulator za internet, Cyberspace Administration of China, saopštio je da je zabrinut zbog američkog predloga da se za napredne čipove koji se prodaju u inostranstvu uvedu funkcije praćenja i pozicioniranja.



Regulator je pozvao Nvidia-u na sastanak da objasni da li čip H20 ima rizike zadnjih vrata jer postoji bojazan da bi to moglo ugroziti privatnost i podatke kineskih korisnika.

Rizik zadnjih vrata označava skrivenu metodu zaobilaženja normalne autentifikacije ili bezbednosnih kontrola.

Izvor: Reuters