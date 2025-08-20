Kineski državni mediji tvrde da Nvidia H20 čipovi nisu bezbedni za Kinu

Nvidia-ini H20 čipovi predstavljaju bezbednosne rizike za Kinu, navodi se na nalogu kineskih državnih medija na društvenim mrežama. Peking je takođe izrazio zabrinutost zbog mogućeg pristupa „zadnjim vratima“ u tim čipovima.



H20 AI čipovi

H20 čipovi takođe nisu tehnološki napredni ni ekološki prihvatljivi, napisao je nalog Yuyuan Tantian. On je, povezan sa državnim emiterom CCTV, u članku objavljenom na WeChat-u.

„Kada čip nije ni ekološki prihvatljiv, ni napredan, ni bezbedan, kao potrošači svakako imamo pravo da ga ne kupujemo“.

H20 AI čipove Nvidia je razvila za kinesko tržište nakon što su SAD krajem 2023. uvele izvozna ograničenja za napredne AI čipove. Administracija tadašnjeg predsednika Trampa zabranila je njihovu prodaju u aprilu zbog rastućih trgovinskih tenzija sa Kinom. Međutim, zabrana je ukinuta u julu.

Kineski regulator za sajber prostor 31. jula je pozvao Nvidiu na sastanak. Tada je tražio objašnjenje da li H20 čipovi imaju bilo kakve sigurnosne „zadnja vrata“ – skrivene metode zaobilaženja standardnih bezbednosnih kontrola.

Nvidia je kasnije saopštila da njeni proizvodi nemaju „zadnja vrata“ koja bi omogućila daljinski pristup ili kontrolu.

Međutim, Yuyuan Tantian tvrdi da Nvidia čipovi mogu imati funkcije uključujući „daljinsko isključivanje“ preko hardverskih „zadnjih vrata“.

Komentar Yuyuan Tantian usledio je nakon kritika Nvidije u People’s Daily, još jednom kineskom državnom mediju.

U komentaru ranije ovog meseca People’s Daily je naveo da Nvidia mora da pruži „ubedljive dokaze o bezbednosti“ kako bi uklonila zabrinutost kineskih korisnika i povratila poverenje na tržištu.

Izvor: Reuters