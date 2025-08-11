Kineski proizvođač robota AGIBot završio novu rundu finansiranja

Kineski proizvođač humanoidnih robota AGIBot završio je novu rundu strateškog finansiranja. Među investitorima su se našli LG Electronics i Mirae Asset, saopštila je kompanija.



Kompanija je navela da je ovo prvi put da LG Electronics ulaže u sektor embodied intelligence. Nisu želeli da otkriju veličinu prikupljenih sredstava niti finansijske detalje.



AGIBot, čije su robote pregledali kineski predsednik Si Đinping tokom svoje posete Šangaju ove godine, jedna je od nekoliko kineskih startap-ova za humanoidne robote koji su se pojavili u poslednjih nekoliko godina.

Izvor: Reuters