Kineski regulator istražuje Qualcomm zbog akvizicije Autotalks-a

Kineski antimonopolski regulator (SAMR) pokrenuo je istragu Qualcomm-ove kupovine izraelske kompanije Autotalks, sumnjajući u kršenje zakona o monopolu zbog nedostatka određenih informacija o transakciji.

Akvizicija je prvobitno dogovorena 2023.godine

Autotalks proizvodi hardver i softver koji omogućava vozilima da međusobno komuniciraju i da komuniciraju sa okolinom, sa ciljem povećanja bezbednosti u saobraćaju.

Akvizicija je prvobitno dogovorena 2023. za širenje Snapdragon portfolija u auto-industriji. Istraga dolazi u kontekstu trgovinskih pregovora SAD–Kina i šire kontrole izvoza retkih minerala. Prethodno su i FTC (SAD) i CMA (UK) istraživali akviziciju, a Qualcomm je privremeno odustao od kupovine početkom 2024.godine.

Izvor: Engadget