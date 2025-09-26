Kineski regulator ukazao na nepravilosti u radu Alibabe

Organizacija za zaštitu potrošača podnela tužbu protiv Alibabe zajedno sa još nekoliko platformi za elektronsku trgovinu.

Alibaba, Jd.com, Pinduoduo su neke od platformi za elektronsku trgovinu u Kini koje su se suočile sa tužbom. Tužbu je podnela organizaciju za zaštitu potrošača.

Kroz tužbu se ukazuje da su kompanije nepravilno vršile prenos uživo tokom festivala kupovine organizovan zbog Dana samaca. Osim navedenih kompanija, ukazano je i na propuste koje su napravili ByteDance i kineska verzija TikToka poznata pod nazivom Kuaishou.

Prema izveštajima organizacije preko 40% proizvoda prodatih tokom festivala nije ispunjavalo nacionalne standarde a dok je 30% prenosa uživo imalo nepravilnosti. Ujedno, kineska administracija za sajber prostor ukazala je da je došlo do raznih obmana pa je pokrenuta istraga.

Ova tužba u saradnji sa zvaničnim regulatornim telima može u velikoj meri da utiče na budući rad velikih trgovačkih online platformi ne samo u Kini već i u svetu.

Izvor: nasdaq.com