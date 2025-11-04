PC - Naših 30
Kineski startup predstavio humanoidnog robota koji košta samo delić cene Teslinog Optimusa

Kineski startup iz oblasti robotike predstavio je humanoidnog robota koji po ceni i funkcionalnosti izaziva pažnju u industriji.

Novi robot kombinuje napredne senzorske i motoričke komponente sa pristupačnijim hardverom, čime postaje daleko dostupniji za primenu u industrijskim, komercijalnim i obrazovnim okruženjima.

Robot poseduje fleksibilne zglobove, visoko precizne motore, lidar i druge senzore koji mu omogućavaju orijentaciju i interakciju sa okolinom. Dizajn mu je modularan, što znači da se delovi lako menjaju i nadograđuju, čime se smanjuju troškovi održavanja i povećava dugotrajnost sistema.

Iako tačna cena još nije objavljena, iz kompanije poručuju da robot košta samo delić cene sličnih humanoida poput Teslinog Optimusa. Uprkos nižoj ceni, performanse i stepen autonomije robota predstavljaju ozbiljan tehnološki napredak za kinesku robotsku industriju.

Planirano je da se robot koristi u različitim oblastima — od logistike i inspekcije, do pomoći u objektima i automatizovanih proizvodnih procesa. Startup već priprema širenje proizvodnje i sklapanje partnerstava kako bi ovaj model postao globalno dostupan.

