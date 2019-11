Kinesko tržište telefona nastavlja sa blagim padom

Kako je objavio IDC u svom kvartalnom izveštaju, kinesko tržište pametnih telefona nastavlja sa blagim padom. Ipak, uprkos tome, pokazuju se blagi znaci oporavka, budući da su zabeleženi dosta bolji rezultati nego u prethodna dva kvartala ove godine. No, to nije zaustavilo pad u odnosu na treći kvartal 2018. godine, i to za nekih 3,6%.

Ukupno je prodato skoro 100 miliona telefona – preciznije, tačno 98,9 miliona. Kao što se moglo očekivati, dominantnu poziciju na tržištu ima Huawei, koji je na “domaćem terenu”. Kineski tehnološki gigant je zabeležio povećanje isporuka od neverovatnih 64,6% u odnosu na isti period prošle godine, što istovremeno znači da beleži vrtoglavi rast. Na kineskom tržištu raste još jedino isporuka Apple telefona, i to za skromnih 5,6%, dok su svi drugi u padu.

Kako to izgleda u praksi? Prvi je Huawei sa 42% tržišnog udela, dok su na drugom i trećem mestu brendovi vivo i Oppo, sa po 18,3%, odnosno 16,6% udela. Međutim, treba znati da se radi o “sestrinskim brendovima”, koji bi, kada bi se objedinili, mogli da se podiče da drže više od trećine kineskog tržišta, sa oko 35% udela, i tada ni pozicija lidera više ne deluje nedostižno. Četvrto mesto drži Xiaomi, koji beleži najveći pad od velikih imena, i to za nekih 30,5%. Na petom mestu je Apple, sa 8,2% tržišta.

Da li ove cifre govore da su se Kinezi pomalo umorili od jeftinih telefona? IDC veruje da će usvajanje 5G standarda, sa čime su u ovom kvartalu agresivno krenuli svi bitniji kineski telekomunikacioni operateri, biti glavni faktor daljeg rasta. Očekuje se da u narednom periodu 5G tehnologija postane dostupna i na modelima srednje klase, kao i na pristupačnijim telefonima.

Izvor: GSMArena