Klasične kompozicije pomažu psima i mačkama da se opuste

Na internetu mogu da se nađu brojne muzičke plejlistе za pse i mačke, ali postavlja se pitanje – da li one zaista pomažu životinjama da se opuste? Iskustvo nekih vlasnika govori da mogu, piše BBC.

Kada je urednica BBC-ja Serenity Strulliz iz azila udomila Margot, trogodišnju mešanku pitbula, odmah je primetila da se bori sa jakom anksioznošću, posebno kada ostane sama. Isprobala je različite tehnike smirivanja, ali ništa nije delovalo – sve dok nije počela da pušta klasičnu muziku sporog tempa.

Jedna od Margotinih trenera preporučila joj je Through a Dog’s Ear, seriju sporih klavirskih kompozicija koje su osmislili psihoakustičar Džošua Lids i veterinarska neurologinja Suzan Vagner. U posmatranju više od 150 pasa otkrili su da je 70 odsto životinja u azilima i 80 odsto u domovima pokazalo manje znakova anksioznosti nakon slušanja muzike bez jakih perkusija. Na sigurnosnoj kameri, Strull je videla promenu gotovo odmah: umesto da laje i šeta po stanu, Margot bi se ušuškala i zaspala uz Betovena ili Bramsa – čak i kada bi vlasnica ostala van kuće do četiri ujutru.

Slične rezultate pokazala je i studija Kraljičinog univerziteta u Belfastu, koja je testirala uticaj klasične muzike, audio-knjiga i tišine na pse u domovima i azilima. Istraživači su zaključili da spora, jednostavna klasična muzika ima najjači umirujući efekat u stresnim situacijama poput vožnje automobilom ili odlaska kod veterinara. Prema rečima koautorke studije Deborah Vels, efekat se najverovatnije zasniva na inherentno opuštajućem karakteru ovog žanra, koji može podstaći oslobađanje hemikalija prijatnog dejstva. Vels je slične rezultate uočila i kod drugih vrsta, poput slonova i gorila u zoo vrtovima, kod kojih je došlo do smanjenja stereotipnog ponašanja i agresije.

Psi i mačke imaju mnogo širi slušni opseg od ljudi – psi čuju frekvencije do 65.000 Hz, mačke do 79.000 Hz – što objašnjava zašto ih određeni zvukovi lako uplaše. Iako je manje studija posvećeno mačkama, jedno istraživanje je pokazalo da klasična muzika može da snizi njihov puls i uspori disanje. Instrumentalni žanrovi poput rege muzike i soft-roka takođe mogu da imaju smirujući efekat, pod uslovom da nemaju ekstremne frekvencije ili snažne udaraljke.

Audio-knjige, iako deluju kao logičan izbor, nisu se pokazale delotvornim – psi uglavnom samo zure u zvučnik, umesto da se umire kao kod klasične muzike.

Iako više istraživanja potvrđuje pozitivan uticaj muzike, naučnici naglašavaju da ne postoji univerzalno rešenje – efekat zavisi od životinje, njenog okruženja i mnogo potkategorija u okviru samog muzičkog žanra. Zato su neki stručnjaci, poput kompozitorke i bihejvioristkinje Dženet Marlou, počeli da stvaraju muziku posebno prilagođenu sluhu različitih vrsta. Njena kolekcija Pet Acoustics, prilagođena frekvencijama i ritmovima koji ne uznemiravaju životinje, podržana je u više recenziranih studija.

Bilo da se odlučite za Through a Dog’s Ear, specijalizovane kompozicije ili pažljivo biranu plejlistu sporih klasičnih dela, pronalaženje pravih tonova zahteva malo eksperimentisanja. Ali iskustvo psa Margot pokazuje da pravi zvuk može da napravi ogromnu razliku.