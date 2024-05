Knox Journals: Neka je vaša bezbednost uvek pod kontrolom – vaši podaci se koriste tačno onako kako vi smatrate prikladnim

Svoje mobilne uređaje uzimamo u ruke na stotine puta dnevno i danas se oslanjamo na njih do te mere da retko izlazimo iz kuće bez njih. Oni su produžetak nas, a nove tehnologije poput veštačke inteligencije i generativne veštačke inteligencije donose izuzetno uzbudljive mogućnosti u smislu toga šta sve možete da uradite sa svojim uređajem – tačnije, šta vam uređaj može omogućiti.

Ipak, iako se tehnologija menja, vaše pravo na privatnost ostaje netaknuto. Novi tehnološki napreci donose nove načine obrade podataka. U kompaniji Samsung mislimo da treba da imate potpunu sliku kada su u pitanju vaši lični podaci. Verujemo da transparentnost, izbor i kontrola moraju biti u središtu mobilnog iskustva.

U ovom visoko digitalizovanom svetu vaša sigurnost i privatnost su važniji nego ikad, tako da je ispravno da naši korisnici imaju potpunu kontrolu nad svojim uređajima. Zato se fokusiramo na to da vam pružimo rešenja koja vam omogućavaju potpunu kontrolu i moć u pogledu načina na koji se vaši podaci koriste.

Kontrolna tabla bezbednosti i privatnosti (Security & Privacy Dashboard):

Ovo je kamen temeljac naše kontrolne table bezbednosti i privatnosti. Kontrolna tabla vam omogućava potpunu kontrolu nad podacima, uključujući to ko ih vidi i kako se koriste. U jednom jednostavnom interfejsu koji se lako koristi možete da pregledate, kreirate i ažurirate dozvole za aplikacije, kontrole i funkcije deljenja podataka, što vam mogućava da na efikasan način imate kontrolu nad svojim podacima i da prilagodite svoje iskustvo prema sopstvenom nahođenju.

Kontrolna tabla vam takođe omogućava da vidite sve podatke koji mogu da budu potencijalno ugroženi, intuitivno vam pokazujući bezbednosni status sigurnosnih stavki.

Podešavanja > Bezbednost i privatnost (Settings > Security and privacy)

Odatle možete brzo i lako pritiskom na dugme promeniti podešavanja da biste upravljali potencijalnim opasnostima. Stavke su poređane po prioritetu funkcija koje bi mogle imati najznačajniji uticaj na vašu bezbednost na mreži – kao što su zaključavanje ekrana, bezbednost naloga, rešavanje situacije izgubljenog uređaja putem funkcije Find My Mobile, bezbednost aplikacija i ažuriranja. Te stavke su odmah dostupne na vrhu, sa intuitivnim crvenim, žutim ili zelenim upozorenjima koja pokazuju bilo kakve probleme i pružaju jasne pokazatelje eventualnih bezbednosnih problema.

Naravno, mi takođe radimo posao za vas. Aplikacije mogu da nastave da prate podatke mesecima, čak i kada se ne koriste – ali Galaxy uređaji proaktivno uklanjaju dozvole iz aplikacija koje neko vreme nisu korišćene, a koje se zatim mogu vratiti ako odaberete tu opciju na kontrolnoj tabli.

To možete da učinite putem opcija za upravljanje i korišćenje dozvola Permission Manager i Permission Usage. Permission Manager lako vam pokazuje koje aplikacije mogu pristupiti vašim podacima – bilo da je to vaša lokacija, kamera ili mikrofon i u kom kontekstu (na primer, ako je to samo kada koristite aplikaciju). Permission Usage pruža vam jednostavan način da vidite svoje nedavno korišćene dozvole – konkretno, koje aplikacije su koristile određenu dozvolu u poslednja 24 sata ili sedam dana. Da bismo još više pojednostavili stvari, takođe pružamo trenutne upute za akciju putem kontrolne table kako bismo pomogli da odluke o podacima budu intuitivnije i transparentnije.

Pristup kontrolnoj tabli bezbednosti i privatnosti izuzetno je jednostavan. Samo idite na podešavanja i bezbednost i privatnost, gde možete pregledati i prilagoditi dozvole kako vama odgovara.

Takođe možete da se igrate sa funkcijama za dodatno poboljšanje privatnosti uređaja, kao što je prekidač za pristup klipbordu (Clipboard Access). Uključivanje ove postavke – odlaskom na Podešavanja, zatim Privatnost i traženjem prekidača „Upozorenje kada se pristupi klipbordu“ (“Alert when clipboard accessed”) znači da ćete svaki put kada aplikacija zalepi nešto iz klipborda, dobiti obaveštenje. Nema više skrivenih aktivnosti.

Uz Galaxy, nikada nije bilo lakše videti i razumeti vašu privatnost vaših podataka. Kontrola je sada u vašim rukama

Pronađi moj mobilni (Find my Mobile / Samsung Find):

Neke stvari se u životu ne mogu izbeći – u nekom trenutku svi izgubimo svoj telefon. Ali sa Find My Mobile i Samsung Find više ne morate da brinete da li će lični podaci vašeg uređaja doći u pogrešne ruke.

Jednom kada je aktivirana funkcija Find My Mobile, Samsung Find vam omogućava da locirate, zaključate, pa čak i izbrišete podatke uređaja da biste kreirali zaključavanje pristupa. Možete pronaći svoj uređaj čak i ako nije povezan na mobilnu mrežu, sve dok je uključen. A putem Samsung Find-a ne možete da ulovite samo vaš Galaxy telefon – već i vaše Galaxy slušalice, tablete, satove i druge uređaje.

Uz dodatne dostupne opcije, pronalaženje uređaja lakše je nego ikad. Korisnici mogu da pozovu članove porodice u aplikaciji Samsung Find da pogledaju lokaciju ili aktiviraju zvukove zvona kako bi pomogli u pronalaženju deljenih uređaja. Da biste sebi dali najbolje izglede da locirate izgubljene uređaje pomoću funkcije Samsung Find, možete da produžite vek baterije daljinskim uključivanjem režima uštede energije.

Podešavanja > Bezbednost i privatnost > Zaštita izgubljenog uređaja (Settings > Security and privacy > Lost device protection)

Uz Galaxy, možete da zadržite potpunu kontrolu nad svojim uređajem – čak i kada fizički nije kod vas.

Napredna pametna podešavanja (Advanced Intelligence Settings)

Kao vodeći globalni proizvođač u industriji, Samsung je fokusiran na poboljšanje iskustva uređaja putem namenskih AI funkcija, a istovremeno daje prioritet privatnosti u eri veštačke inteligencije. Mnoge naše Galaxy AI funkcije koriste obradu podataka na uređaju, što znači da osetljive informacije ostaju vaše i samo vaše. Za one funkcije koje zahtevaju obradu u klaudu ili spoljnim serverima, garantujemo vam da su vaši podaci zaštićeni strogim politikama.

U svetu iskustava unapređenih veštačkom inteligencijom, znamo da ne žele svi da koriste AI zasnovanu na klaudu. Za neke je čuvanje podataka na uređaju prioritet. Dakle, iako su nam inovacije važne, verujemo da je podjednako važno, ako ne i važnije da nastavljamo da osnažujemo naše korisnike time što će imati izbor kako će koristiti svoj uređaj.

Taj izbor je vaš sa našim naprednim pametnim podešavanjima. Ugrađena u naše uređaje koji podržavaju Galaxy AI, ta podešavanja vam omogućavaju da odlučite u kojoj meri dozvoljavate svojim podacima da poboljšaju AI iskustvo i da li želite da dozvolite onlajn obradu radi potpune AI funkcionalnosti.

Da biste pristupili podešavanjima, otvorite Podešavanja i izaberite Napredne funkcije, a zatim Napredna inteligencija (Settings and select Advanced features – Advanced intelligence). Ovde ćete videti opciju „Obrada podataka samo na uređaju (Process data only on device).

Podešavanja > Napredne funkcije > Napredna inteligencija (Settings > Advanced features > Advanced intelligence)

I dalje smo jednako posvećeni tome da našim korisnicima pružimo transparentnost, izbor i kontrolu nad njihovim uređajima u ovom dinamičnom novom svetu. Sve zavisi od vas i nikada nije bilo lakše videti i razumeti šta se dešava sa vašim podacima u svakom trenutku. Vaša privatnost, koju garantuje Galaxy.

Podelite s prijateljima

Tweet