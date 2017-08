Ko danas koristi pejdžer?

Pejdžeri su bili statusni simbol osamdesetih godina prošlog veka, a nosili su ih lekari, advokati, pripadnici policije, te veliki finansijeri sa Wall Street-a. Do devedesetih su prerasli u simbol popularne kulture, pa je tako 1998. godine Missy Eliot pevala “Beep Me 9-1-1“, a samo dve godine kasnije je Jay-Z odrepovao “Motorola two-way page me“. Danas su potpuno napušteni od strane trendsetera, pa ste možda pomislili da su otišli u večna polja tehnološkog otpada, ali ih određene profesije koriste i do danas.

Hirurgija je toliko napredovala da roboti već obavljaju operacije na daljinu, ali mnogi hirurzi još uvek koriste pejdžer kako bi međusobno komunicirali. Možda izgleda kao nazadno sredstvo komunikacije, ali svakako sprečava incidente kad je sigurnost podataka u pitanju, pa su informacije o pacijentima prilično sigurne.

Nuklearne elektrane su takođe stvar visoke tehnologije, ali je pejdžer i ovde omiljeno sredstvo komunikacije. Operateri koriste ove sprave da šalju upozorenja o narušenoj sigurnosti, da nadgledaju opremu, te da šalju promene u vezi sa automatizovanim procesima. Budući da bi se internet signal teško probijao kroz debele zidove elektrane, pejdžer je dobro rešenje.

U Sjedinjenim američkim državama se još uvek troši novac na pejdžere, a prema podacima za 2012. godinu na ovu spravu je potrošeno oko sedam miliona dolara. Mnoge od tako kupljenih uređaja nose vatrogasci, te medicinski radnici koji stalno moraju da budu dostupni. Poruke na pejdžerima su kratke, lako razumljive i ne troše bateriju kao moderni pametni telefoni.

Najzanimljiviji korisnici pejdžera su svakako posmatrači ptica, a koriste ih da dobijaju poruke o tome gde je određena vrsta primećena. Ovo možda nije važno kao poruka upućena vatrogascu ili bolničaru, ali predstavlja osnovnu alatku za opstanak u ovom, kako kažu, prilično takmičarski nastrojenom hobiju.

