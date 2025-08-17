PC Press specijal - Data centri 2025
Ko je sve blokirao WhatsApp?

Marija Ljevnaic

Rusija je u sredu blokirala neke pozive preko WhatsApp-a.

Rusija je optužila Metu da ne sarađuje u slučajevima koji se odnose na prevare i terorizam. Zbog tog kršenja ograničeni su pozivi u aplikaciji WhatsApp.

WhatsApp se ne suočava sa ograničenjima samo u Rusiji. Kina je 2017. godine blokirala WhatsApp i ponudila WeChat.

U Severnoj Koreji blokiran je WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter

Ujedinjeni Arapski Emirati su takođe zabranili većinu aplikacija koje koriste usluge prenosa glasa preko interneta protokola. Jordan takođe ima ograničenja, a Egipat je imao određeni pokušaj da ogranični VoIP komunikaciju.

Turska trenutno nema zabranu WhatsApp-a iako je takva odluka jedno vreme bila na snazi. Iran je tokom prošle godine takođe ukinuo zabranu WhatsApp-a.

Izvor: reuters.com

