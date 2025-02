Ko još veruje u Google i odgovorno AI ponašanje?

Ako još iko veruje u Google i odgovorno AI ponašane, može da prestane.

Google je tiho tokom prošle nedelje promenila svoje obećanje o odgovornosti AI. Google više ne smatra da ne treba razvijati AI za upotrebu u opasnim tehnologijama. Google je objavio principe veštačke inteligencije u kojima je bilo definisano da kompanija neće razvijati veštačku inteligenciju za „oružje ili druge tehnologije čija je glavna svrha ili primena da izazove ili direkno povređuje ljude“ kao i da se neće koristiti za „tehnlogije koje prikupljaju ili koriste informacije za nadzor kršeći međunarodno prihvaćene norme“. Međunarodno prihvaćane norme su po ko zna koji put izletele kroz prozor Google. A što i ne bi kada ih samo sprečavaju u razvoju.

Navedeni principi su tokom prošle nedelje veoma tiho nestali i sada više ne važne. Dakle. Ai može da se kroisti za razvoj svih potrebnih alata za uništavanje i kontrolu. Kao da do sada nisu bile za to upotrebljene pa je bilo potrebno to sada i decidno potcrtati. Ipak, sa jedne strane hvala za iskrenost u namerama.

Google je svakako pokazao volju da razvoja veštačku inteligenciju za oružje i špuijunske radnje. Sasvim je besmisleno i govoriti da je reč o nekoj promeni politike. Google savršeno naplaćuje. Za informacije bilo tačne bilo lažne mi plaćamo sopstvenim informacijama. Dakle Google već jeste jedan od najvećih špijunskih organa sasvim je apsurdno očekivati da se neće razvijati.

Izvor: androidcentral.com

Podelite s prijateljima

Tweet