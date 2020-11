Koji iPhone modeli (verovatno) neće dobiti iOS 15?

Apple je do sada bio veoma ažuran sa podrškom za starije modele telefona pa su, između ostalih, svi modeli koji su radili na iOS 13 operativnom sistemu, mogli da se update-ju na iOS 14. Među njima su i (pra)stari iPhone 6S i 6S Plus iz 2017. godine.

Okončava se podrška za tri telefona

To je prilično veliki izazov za Apple, zato što postoji ogromna razlika između tadašnjih A9 čipova napravljenih u 16 nm tehnologiji i najnovijih A14 Bionic čipova (5 nm) koji rade u iPhone 12 modelima. Iako iOS 14 radi i na tim starim telefonima, jasno je da ne može da to radi tako glatko kao na najnovijoj generaciji.

Prema nezvaničnim izvorima, ove godine završava se podrška za tri iPhone modela – iPhone 6S, iPhone 6S Plus i iPhone SE (budžetski model iz 2016. godine). To bi trebalo da znači da će iOS 15, koji će izaći sledeće godine, biti dostupan za modele iPhone 7 i novije. Ove najave dolaze sa sajta, „The Verifier“, koji je do sada imao veliki broj ostvarenih predviđanja.

Ako su te informacije tačne, iOS 15 mogu da očekuju sledeći Apple proizvodi:

iPhone SE 2020

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

9 iPad Pro (1. generacija)

9 iPad Pro (2. generacija)

9 iPad Pro (3. generacija)

iPad Pro 2020

11 iPad Pro

7 iPad Pro

5 iPad Pro

iPad (7. generacija)

iPad (6. generacija)

iPad (5. generacija)

iPad Air 2019

iPad Air 2

iPad mini 5

iPad mini 4

Inače, očekuje se da će finalna verzija iOS-a 15 biti spremna do septembra 2021. godine, što je tradicionalan period kada Apple objavljuje nove verzije operativnih sistema za svoje telefone i tablete.

