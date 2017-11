Koji sertifikati otvaraju vrata najvećih IT kompanija?

Uslovi rada i visine plata u IT kompanijama inspirišu mlade da se opredeljuju za ove profesije i pronalaze svoj put do poslovnih ugovora iz snova. Znanje se stiče na različite načine, više ili manje efikasne, kroz teoriju i praksu, uz pomoć mentora ili samostalno. Na kraju, važne su dve stvari: koliko ste naučili i ko vam za to znanje garantuje.

Kompanije traže iskustvo i priznate sertifikate

Iako je potražnja za IT stručnjacima ogromna i vlada deficit kvalitetnog kadra, kompanije ipak traže realne pokazatelje stručnosti. Iskustvo je uvek bio vodeći faktor, ali u situaciji u kojoj iskusnih eksperata jednostavno nema dovoljno, važno je pronaći drugi, jednako vredan pokazatelj stručnosti. On je prepoznat pre svega u međunarodnim sertifikatima.

Za domaću IT zajednicu vrlo je važno to što svetski priznati sertifikati mogu da se steknu i kod nas. ITAcademy od samog početka, osim na efikasnom ovladavanju znanjima i veštinama koje su najtraženije na tržištu, insistira i na partnerstvima s vodećim svetskim IT institucijama i kompanijama. Stoga se danas, zavisno od smera na kom se polaznici školuju, mogu steći sertifikati koje će visoko ceniti svaki poslodavac, bilo gde u svetu.

Zend sertifikat za PHP programere

Program PHP Web Development koji organizuje ITAcademy prvi je u ovom delu Evrope ponudio obuku za veoma traženo zanimanje PHP programera koje je podržano svetski cenjenom Zend sertifikacijom.

Programski jezik PHP pokreće najveći procenat Web aplikacija, stoji iza WordPress platforme, ali i iza najzahtevnijih sajtova kao što su Facebook, Wikipedia, Flickr, Yahoo, Tumblr! pa njegova popularnost ne treba da nas čudi. Ipak, u Srbiji ima svega 46 sertifikovanih Zend PHP stručnjaka, što je mnogo manje od potražnje, ali premalo i kada znamo da u svetu ima 10.000 stručnjaka sa ovom sertifikacijom.

ATC sertifikat za Android developere

Više od 70 odsto mobilnih uređaja pokreće operativni sistem Android. Veoma tražena zanimanja programera, developera i dizajnera Android aplikacija još su nova, a stručnjaka u ovoj oblasti nema na tržištu rada.

Glavni znak raspoznavanja ovih stručnjaka upravo je ATC sertifikat i on omogućava da se poslodavcu veoma jednostavno dokaže ekspertski status u ovoj oblasti.

Cisco i MikroTik sertifikati za administratore mreža

Administratori mreža potrebni su svakoj kompaniji, a procena je da će potražnja za njima porasti za 70 odsto u narednom periodu.

Cisco sertifikati spadaju u najpriznatije potvrde znanja iz ove oblasti, jer se čak tri Cisco sertifikata nalazi u prvih deset najplaćenijih IT sertifikacija.

Takođe, ITAcademy je akreditovani MikroTik trening i njen polaznici mogu da steknu jednu od najznačajnijih potvrda znanja i veština u oblasti mrežne administracije: MikroTik sertifikate.

Uvek traženi Microsoft sertifikati

Windows, operativni sistem kompanije Microsoft, uz ostala IT rešenja ove kompanije, koristi oko 1,5 milijardi ljudi širom sveta, kao i velika većina organizacija. Dobijanjem Microsoft sertifikata postajete deo prestižne Microsoft Certified Professional (MCP) zajednice, što će vam otvoriti brojna vrata u IT industriji.

Sertifikati pokrivaju razne oblasti, među njima i one za najpopularnije poslove našeg vremena – programiranje i administraciju mreža.

Za dizajnere: Adobe i Autodesk sertifikati

Photoshop, Illustrator, Premiere, Autocad, 3ds Max ‑ sve su to profesionalni programi za koje je moguće dobiti odgovarajuće sertifkate. Ove sertifikacije prave razliku između amatera i vrhunskih dizajnera koji se u kompanijama jednako vrednuju kao i programeri.

Svako od stručnih zvanja koje dobijate na ITAcademy priznato je na svetskom nivou, a navedeni sertifikati imaju istu težinu kao da ste ih stekli u jakim IT centrima u Evropi ili Americi. Ovi sertifikati nisu samo još jedna obična stavka u vašoj radnoj biografiji, već ulaznica u svet odlično plaćenih poslova.

I naravno, ne zaboravite: prava vrednost sertifikata je u trudu koji uložite i znanju koje steknete pripremajući se za njih.

