Koji telefoni još uvek ne prenose podatke Starlinka?

Marija Ljevnaic

Nekoliko modela pametnih telefona kompanije Samsung, Motorola ili Google trenutno ne podržavaju prenos internet saobraćaja putem satelitskog sistema Starlink u aplikacijama trećih strana.

PCPress.rs Image

Uređaji koji još uvek ne prenose internet saobraćaj preko Starlinka kroz aplikacije trećih strana su novi Google Pixel 9a i nekoliko modela Motorole iz 2024. godine.

Starlink tehnologija omogućava aplikacijama koje su implemetirale da se povežu sa Stralinkom i prenose podatke putem satelitskog interneta. Međutim, T-Mobil je pojasnio da je kompatibilnost ograničena i da ne podržavaju svi pametni telefoni automastki ovu funkciju.

T-Mobile je objavio listu od 14 modela koji trenutno ne mogu da prenose internetske podatke putem Starlinka:

  1. Google Pixel 9a
  2. Moto G 2024
  3. Moto Razr 2024
  4. Moto Razr+ 2024
  5. Moto Edge 2024
  6. Moto G Stylus 2024
  7. Samsung Galaxy A14
  8. Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra
  9. Samsung Galaxy Z Flip3, Z Flip4
  10. Samsung Galaxy Z Fold3, Z Fold4

Približno 70 modela telefona, uključujući iPhone 13-16 i najnovije Samsung Galacy uređaje, već su kompatibilni sa Starlinkom za SMS i MMS, ali podrška za satelitski internet saobraćaj još uvek nije univerzalna. Na primer, Galaxy A14 i S21 serije mogu slati satelitske SMS poruke ali ne mogu prenositi podatke.

T-Mobil je obećao da će se lista kompatibilnih uređaja značano proširiti od 1. oktobra, mada nisu otkriveni konkretni razlozi za trenutna ograničenja.

Prenos podataka putem Starlinka omogućava korisnicima pristup SMS-ovima, slikama, video zapisima i audio zapisima u područjima bez mobilne pokrivenosti. Međutim, programeri moraju ažurirati aplikacije da bi koristili ovu funkciju. Na primer, na predstojećem Pixel 10, koji će biti lansiran 28. avgusta, Starlink povezivanje će u početku biti dostupno samo u Google mapama, Google porukama, Finc Habu a kasnije je planirana podrška za AccuWeather, WhatsApp i X.

Izvor: caliber.az

